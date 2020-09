Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 22 a domenica 27 settembre in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE



VENTIMIGLIA

9.00-14.00. Apertura straordinaria il martedì all’Area archeologica di Nervia (da martedì a sabato 9/14, mercoledì – giovedì – venerdì anche 14/18, prima e terza domenica del mese 9/14). Accessi contingentati, prenotazioni QUI





MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE

SANREMO

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione di ‘Quel Duo lì’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)



21.00. Conferenze sulla magia tenuta dal comico e condittore televisivo Marco Berry. Sede del ‘Sanremo Magic Club’, sala incontri del teatro Ariston, info 339 2216205.



GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE

SANREMO

17.30. Per i ‘Rendez-vous’ del Café Philo conversazione tenuta dal Dr. Julien Simonpieri dal titolo ‘Voyage en France: c’est quoi la France’. Evento a cura della Società Italiana dei Francesisti. Bar L&G di Piazza Borea d’Olmo 2

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione del Gullone Trio (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

21.15. Per la IX° rassegna ‘Musica nelle Chiese’, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Chiesa Santa Maria degli Angeli, ingresso gratuito (più info)

BORDIGHERA

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

FRANCIA

MONACO

20.00. Monte-Carlo Gala for Planetary Health, a cura della Fondazione Prince Albert II de Monaco. Opera di Monte-Carlo, Les Terrasses (più info)



20.00. Per ‘Tutta l'Arte del Cinema, proiezione del film ‘Il magnifico scherzo’ di Howard Hawks (1952), organizzatq dall'Istituto audiovisivo di Monaco. Théâtre Princesse Grace



VENERDI’ 25 SETTEMBRE

TAGGIA

19.00. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation, h 8.30/13.30) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432



FRANCIA

MANDELIEU-LA-NAPOULE



9.00-19.00. ‘Salone del Benessere’: 190 espositori + animazione + conferenze (ingresso 3 euro). Centre Expo Congrès, fino al 27 settembre (più info)

MONACO

20.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Krystian Zimerman, pianoforte. In programma: Ludwig van Beethoven. Auditorium Rainier III (più info)



SABATO 26 SETTEMBRE

SANREMO



15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12

17.00-19.30. Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce

IMPERIA

21.30. Concerto della Tribute Band dei Pink Floyd ‘Shine’. Evento a cura del circolo Borgo Fondura. Campo PP Giuseppini, Piazza Marello (ingrasso 10 euro con consumazione)

VENTIMIGLIA

9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)



BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

TAGGIA ARMA

15.30. Nell’ambito delle ‘Giornate europee del patrimonio’, ‘Bastioni e fortificazioni: dalle mura al Castello’: visita guidata gratuita con itinerario alla scoperta degli imponenti sistemi difensivi del borgo, messi in atto per proteggere la popolazione dalle incursioni piratesche fino al castello-fortezza alla sommità del centro storico. Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

ENTROTERRA

LUCINASCO



18.00. ‘DiWine… vino, poesia e racconti’: serata con suggestioni narrative, menù abbinato e degustazione guidata. Trattoria La Locandiera, prenotazione obbligatoria 346 3748586 (più info)



FRANCIA

MANDELIEU-LA-NAPOULE



MONACO



DOMENICA 27 SETTEMBRE

SANREMO

15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12

18.00. Presentazione ufficiale dei dischi di due cantautori liguri: Geddo in ‘Fratelli’ ed Eugenio Ripepi in ‘Roma non si rade’. Sede del Club Tenco in piazza Cesare Battisti, ingresso libero nel pieno rispetto delle attuali norme anti-Covid

18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione del ‘Quel duo lì’(lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA



17.00-22.00. Apertura al pubblico di Villa Grock e del suo parco. Villa Grock, via Fanni Roncati, info 0184 544633

BORDIGHERA



15.00-21.00. 1° Memorial in ricordo di ‘Mimmo Cammareri’: torneo di calcio a 5 con ricavato destinato all’acquisto di un defibrillatore per la Città di Bordighera. Campo da calcio delle Due Strade (più info)

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

TAGGIA ARMA

10.00. Per le ‘Giornate europee del patrimonio’, 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre, info 338 6913335

DIANO MARINA

11.00-17.00. Per le ‘Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2020)’, evento promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ‘Lucus Bormani’, il Dianese al tempo degli antichi Liguri e dei Romani: racconti, didattiche, laboratori per rivivere la storia con altri occhi. Museo Civico a Palazzo del Parco, info 0183 497621

16.00 & 17.00. 4ª edizione del World Folklore Festival: sfilata dei gruppi folkloristici per le vie del centro cittadino (h 16) + esibizione dei gruppi folkloristici sul palco di Villa Scarsella (h 17). Evento a cura dell'agenzia turistica Liguria Travel in collaborazione con The College of Tourism di Belgrado (Serbia)

ENTROTERRA

POMPEIANA

9.00. ‘Puliamo il Mondo’: iniziativa promossa dall'Associazione Praugrande, in collaborazione con il Circolo di Legambiente - Valle Argentina, con pulizia dei rifiuti nella zona di San Bernardo nei pressi dell'area pic-nic e di un tratto della strada che porta a Cipressa, all'interno del SIC di Pompeiana. Ritrovo nella piazza della chiesa



FRANCIA

MANDELIEU-LA-NAPOULE



9.00-19.00. ‘Salone del Benessere’ (ultimo giorno): 190 espositori + animazione + conferenze (ingresso 3 euro). Centre Expo Congrès (più info)

MONACO



9.00. 25ª Giornata Europea del Patrimonio sul tema ‘Patrimonio e istruzione’ (per leggere tutti gli appuntamenti cliccare questo link)



17.00. 6° Ciclo Internazionale di Organo con Marc Giacone, organo Cavaillé-Coll, a cura dell'Associazione In Tempore Organi. Chapelle des Carmes (più info)

18.00. Per il ciclo ‘Grande Stagione’, concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Krystian Zimerman, pianoforte. In programma: Ludwig van Beethoven. Auditorium Rainier III (più info)



NICE



16.30. ‘Verone’: concerto dell'Ensemble baroque de Nice con musiche di Albinoni, Dall’Abaco. Eglise St François de Paule (più info)

