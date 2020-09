Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 20 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 20 SETTEMBRE

SANREMO

15.30-19.30. Open Day alla ‘Scuola di Musica Città di Sanremo’ in occasione delle prove della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’ con possibilità di incontrare i docenti e ricevere informazioni sulle attività della Scuola e dell’Orchestra ‘Note Libere’. Sede di Piazza Cassini 12

18.00. ‘Parole note. L’anima del ponente ligure tra sonorità mediterranee, mare e terra’: parole e musica a cura degli attori del Teatro dell’Albero Loredana De Flaviis, Franco La Sacra e Paolo Paolino, la voce dell’attore Max Carja, le musiche e le sperimentazioni di Davide Laura, Sergio Caputo, Freddy Colt. Ex Oratorio di Santa Brigida nel centro storico, ingresso libero



18.30. Per #sanremofamusica, musica live in Piazza Bresca con esibizione degli ‘The Cube’ (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica sino al 1° novembre)

IMPERIA



7.30. Escursione guidata di circa 6 ore (+ soste) al Monte Antoroto a cura dell’associazione Monesi Young (10 euro). Ritrovo al parcheggio dell’Agnesi lato mare per compattamento auto, info 346 7944194 (più info)



10.00-18.30. ‘La Strada del Libro’: laboratorio di scrittura itinerante condotto da Marino Magliani e Eugenio Ripepi. Sala del Libro, via Felice Cascione 105, info 339 5753743 (più info)



17.00-22.00. Apertura al pubblico di Villa Grock e del suo parco. Villa Grock, via Fanni Roncati, info 0184 544633



17.00. ‘Analogika again’: mercatino del vinile e dell’hi-fi retrò + cena alle ore 20 + dalle 22 musica Jazz con: Marco Moro, sax & flute, Maurizio Lavarello, piano, Marco Bottini, basso elettrico, Jacopo Forno, batteria. Csa La Talpa e l’Orologio, via Argine destro 625, info 320 2127561 (più info)



VENTIMIGLIA



8.30. Escursione nel Circuito di Cuore da Sospel accompagnati dalla guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo dalla stazione dei treni di Ventimiglia o alle 9.15 Sospel dal parcheggio della Piscina comunale, info 338 1375423



19.00. ‘Goodbye summer spinning ride’: possibilità di pedalare a ritmo di musica su bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team. Belvedere Resentello (evento a scopo benefico)

BORDIGHERA



17.00. Visita guidata in Villa Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariano nel centro storico, info 0184 265556



20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

TAGGIA ARMA

8.00-18.30. Mercatino dell’antiquariato e collezionismo. Ex mercato coperto a Taggia, Via Lungo Argentina 2

8.00-19.30. Mercato della Riviera dei Fiori con una selezione dei migliori ambulanti della riviera per una giornata di shopping a cielo aperto, articoli da boutique a prezzi d'occasione. Zona Darsena

DIANO MARINA

9.00-19.00. ‘Aromatica 2020’: festival dedicato al basilico, alle erbe e profumi del ponente ligure con manifestazioni musicali, culturali e didattiche con stand espositivi in centro (street food sino alle 22.30). Piazza Martiri della Libertà e vie limitrofe, ingresso libero (cliccare questo link per leggere il programma)

9.00-18.00. Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Femminile a cura della Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley in collaborazione con la FIPAV Liguria. Spiaggia Libera ‘Ex Camandone’ e Spiaggia Libera attigua al Chiosco Sotto il Sole



ENTROTERRA

PORNASSIO



8.00. Escursione da Carnino al Colle dei Signori alle pendici del re delle Alpi Liguri: il Marguareis. Ritrovo al Parcheggio Col di Nava (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. Per la chiusura della settimana della Mobilità a Monaco, ‘Dimanche à vélo’: grandi e piccini possono incontrarsi a piedi, in bicicletta, su uno skateboard, su uno scooter nell’isola pedonale (boulevard Albert 1er, una parte dell’avenue JF Kennedy e la strada della Piscina) del quartier du Port

18.00. Per la rassegna ‘Grande Stagione’. concerto di apertura dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Kazuki Yamada con Antje Weithaas, violino, Marie-Elisabeth Hecker, violoncello e Martin Helmchen, pianoforte. In programma: Ludwig van Beethoven. Grimaldi Forum Monaco (info)





