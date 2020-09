Sanremo: nuovo regolamento dell’Annonario, Bellini “Ci sono delle imprecisioni che incidono sulla vita quotidiana del Mercato”

Il consigliere comunale Umberto Bellini apre la discussione interna alla maggioranza sul nuovo regolamento del Mercato Annonario.

“I miei genitori avevano sono entrati all’Annonario nel 1960 e sono rimasti per 25 anni, ci sono cresciuto e lo conosco bene - dichiara Bellini - ho visto la bozza del regolamento, ci hanno messo le mani in tanti ma non le persone che al Mercato vivono e sanno cosa fare. Non c’è stato un coinvolgimento delle categorie ed è un modo di fare strano, sarebbe buona norma farlo. Nel regolamento ci sono delle incompletezze che si potevano evitare, è buono, amplio e puntuale, ma poteva essere più preciso. Per mia esperienza ci sono dei punti che si potevano benissimo evitare con maggiore accortezza per evitare future discussioni. Ad esempio non si parla di eventuale disinfezione, che tra l’altro da tre mesi non viene fatta, e poi non si parla dell’orario del Mercato specie in merito all’ingresso degli operatori e degli addetti ai lavori identificati”.

“Ci sono delle imprecisioni che incidono sulla vita giornaliera del Mercato - prosegue Bellini - mi stupisce che ci abbiano lavorato in molti ma non persone che conoscono dal punto di vista pratico il Mercato. Poi manca la figura del direttore che ci deve essere. Infine ricordo anche che si rischia di chiudere l’attività di vendita di prodotti per animali con una persona che rischia di rimanere a casa. Spero che in questa settimana ci sia l’auspicato incontro per la modifica del regolamento”.

Bellini, inoltre, ha annunciato la presentazione di emendamenti e di un ordine del giorno al consiglio comunale in programma per lunedì 28.