Politica |

#alvoto – Marco Scajola (Cambiamo con Toti Presidente): “Concretezza e voglia di fare per la Liguria”

“Abbiamo la convinzione di aver portato un nuovo modello di politica, che io chiamo ‘Modello Toti’, che ha dato grandi risultati amministrativi” ha detto Marco Scajola.

“Per me la campagna elettorale non è molto diversa dalla mia attività politica amministrativa quotidiana. La presenza sul territorio ed il confronto con la gente è costante, quindi una campagna certamente intensa ma che sta nelle corde di quello che faccio per 365 giorni l’anno”. A dichiararlo è l’assessore regionale Marco Scajola, candidato nella lista ‘Cambiamo con Toti Presidente’, nel corso della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi. “E’ stata una campagna elettorale un po’ diversa, concentrata prevalentemente nel mese di agosto, fatta con le mascherine ed il distanziamento – ha detto - ma una campagna che ho voluto impostare come ho sempre fatto, ovvero stando tra la gente e ascoltandola. E’ una cosa che mi riconoscono anche gli avversari quando mi dicono: ‘Sei ovunque’. Credo che questo significhi davvero fare politica ed essere un buon amministratore. Dobbiamo farlo al 100%, dedicandoci alla comunità, sacrificando anche la vita privata e la propria attività professionale. Anche andare alle semplici manifestazioni con poche persone ritengo che rappresenti rispetto verso quel paese e quelle tradizioni. Abbiamo un leader straordinario che è Giovanni Toti – ha aggiunto - una persona onesta che sa portare a casa risultati straordinari per il territorio. Noi ci avviciniamo alla gente con umiltà, interpretandone le richieste per poi cercare di applicarle nel miglior modo possibile. Abbiamo la convinzione di aver portato un nuovo modello di politica, che io chiamo ‘Modello Toti’, che ha dato grandi risultati amministrativi. Per noi le parole: lavoro, impegno, dedizione e voglia di stare tra la gente, sono qualcosa di indiscutibile”. E per quel che riguarda la Lista ‘Cambiamo con Toti Presidente’ ? “E’ un’avventura straordinaria, una cosa nuova – ha detto Marco Scajola - Il fatto che fosse una lista civica ha spinto molte persone ad avvicinarsi al nostro progetto. I classici partiti politici hanno un po’ deluso, perché si parla di slogan, di cose lontane dai bisogni della gente, di appartenenza partitica, ma questo non è gradito ai cittadini. La gente vuole amministratori seri, capaci e onesti, non gli interessa il timbrino. Il nostro è un progetto che mette al centro la meritocrazia e le capacità”. Guarda l’intervista integrale:

Redazione

Iscriviti alla chat WhatsApp dedicata alla nostra rubrica di approfondimento settimanale.

Ogni martedì alle ore 21.00 sarà online la rubrica “2 ciapetti con Federico” condotta da Federico Marchi. Per rimanere informati sugli ospiti, sulle tematiche trattate e per intervenire con le vostre domande in diretta, potete iscrivervi al nostro servizio gratuito. Come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo CIAPETTI

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SANREMO sempre al numero 0039 348 095 4317.