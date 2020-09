Sanremo: sicurezza stradale in zona Borello, approvati i progetti per oltre 85 mila euro di lavori

A fine 2019 il maltempo aveva provocato danni non indifferenti nella zona di Borello e, in particolare, su strada Senatore Ernesto Marsaglia. Durante l’ultima riunione di giunta l’amministrazione comunale ha approvato due lotti di interventi per la messa in sicurezza della viabilità a Borello.

Il primo progetto riguarda la salvaguardia dell’incolumità e il transito in due tratti della strada per una spesa di 46 mila euro. Il secondo, invece, sarà una cosiddetta ‘chiudatura’ per un importo di 42 mila euro.

Approvata la spesa, ora gli uffici del Comune procederanno alle procedure per l’affidamento dei lavori.