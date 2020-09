Canapaland, da quest'anno offre due servizi aggiuntivi ai propri clienti: il noleggio di attrezzature per la fase finale della coltivazione e il servizio di analisi infiorescenze

Canapaland, creata nel 2018 da due giovani sanremesi è diventata nell'arco di due anni una realtà consolidata nella provincia di Imperia e rappresenta il punto di riferimento per tanti produttori agricoli e amatoriali della canapa a basso contenuto di THC, secondo i limiti di legge. L'azienda offre ai propri clienti una vasta gamma di prodotti per ogni esigenza di coltivazione e stoccaggio e un canale per la vendita all'ingrosso. La sua rete di partner continua a dimostrare il proprio valore attraverso una forte implementazione dell'attività.

Lo staff di Canapaland oltre a fornire attrezzature all'avanguardia per coltivazioni indoor e outdoor, consulenza su coltivazioni, le migliori genetiche CBD presenti sul mercato ed i migliori concimi utilizzati anche in agricoltura biologica, appositamente studiati per la canapa e dall'ottimo rapporto qualità prezzo degli stessi per le aziende concorrenziali ai vari consorzi, da quest’anno offre anche due servizi aggiuntivi: il noleggio di attrezzature per la fase finale della coltivazione con il Trimmer professionale DTC Eco della Dutch Trimming Company e il servizio di analisi infiorescenze grazie al sistema Gemmacert Analyzer, che analizza i fiori senza danneggiarli.

GemmaCert Analyzer

L'analizzatore botanico GemmaCert Analyzer è stato progettato per misurare con precisione e convenienza la qualità delle inflorescenze femminili, cristalli e estrazioni. GemmaCert Analyzer è una soluzione innovativa che analizza le parti botaniche per fornire letture affidabili di composizione e livelli dei principi attivi. L'analizzatore non danneggia le inflorescenze femminili o il materiale analizzato, né altera la loro efficacia o valore commerciale. I coltivatori, i dispensari, i laboratori e i clienti finali possono utilizzare il dispositivo GemmaCert Analyzer per testare una quantità illimitata di fiori, risparmiando tempo e costi importanti per il campionamento e le analisi di laboratorio su larga scala.

Il dispositivo GemmaCert Analyzer, unico nel suo genere, combina 3 tecnologie innovative per ottenere risultati di precisione. L'uso della spettrometria, l'analisi delle immagini e l'analisi dei dati hanno fornito una soluzione affidabile e in tempo reale per misurare la composizione e i livelli di principi attivi delle inflorescenze femminili. L'analizzatore GemmaCert Analyzer misura accuratamente sia il livello di THC totale che il livello di CBD totale.

Il fiore mantiene i suoi livelli di principi attivi, efficacia e valore commerciale in quanto l'analisi non altera la forma del fiore o richiede alcun additivo chimico, il che significa che è possibile riutilizzare tutti i fiori testati senza spiacevoli sorprese.

Specifiche:

THC totale: inferiore a 0.2%

CBD totale: % esatta del CBD presente

Il dispositivo GemmaCert Analyzer in dotazione a Canapaland è uno dei pochi in Italia.

Trimmer pulizia fiori DTC ECO

Il Trimmer DTC Eco per la pulizia dei fiori della Dutch Trimming Company è un macchinario automatico, professionale ed efficiente. La linea dei trimmers DTC per la pulizia dei fiori è stata progettata analizzando i modelli di trimmers più utilizzati in commercio, con l'obbiettivo di eliminare i difetti di prestazione e struttura riscontrati dai canapicultori ed aumentare l'efficenza e la semplicità di utilizzo. Questa Stazione di trimming automatica è dotata di un'unità di taglio posta sulla parte superiore e di una unità di estrazione sulla parte inferiore, che funge da separatore delle foglie. In questo modo,durante il processo di taglio, le foglie vengono catturate in una borsa di raccolta attaccata al sistema di estrazione.

Il DTC ECO è in grado di lavorare fino a 10 kg di infiorescenze fresche all'ora e 4 kg di materiale secco.