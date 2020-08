Camporosso: anziano cade tra i vigneti di Peglie, intervento dell'elisoccorso

Mobilitazione di soccorsi nel primo pomeriggio sulle alture di Camporosso per un anziano rimasto ferito. Un 70enne, cadendo, ha riportato la sospetta frattura del femore e del bacino.

Sul posto erano presenti altre persone che hanno dato l'allarme. Non è stato semplice per i soccorsi raggiungere il vigneto di località Peglie, vicino a Castiglione, dove la persona è caduta.



Dopo breve è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Da Albenga si è alzato in volo Grifo 1 che ha raggiunto l'area tra le montagne in pochi minuti. Nel frattempo i soccorritori hanno proceduto a stabilizzare l'anziano, poi trasportato all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.