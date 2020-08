Da lunedì prossimo, lavori in galleria dell'Anas sulla statale 453 ‘di Valle Arroscia’

Proseguono gli interventi di manutenzione degli impianti a servizio della galleria “Zerbi”, lungo la strada statale 453 “Di Valle Arroscia” nel territorio comunale di Ranzo.

Per consentire l'esecuzione dei lavori, a partire da lunedì 24 e fino a venerdì 28 agosto la galleria sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni nella fascia oraria 8:00 – 17:00.

I veicoli leggeri saranno indirizzati lungo la viabilità comunale nel territorio di Ranzo. Per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate è prevista la deviazione sulla A10 fino allo svincolo di Imperia con prosecuzione sulla statale 28 “del Colle di Nava”.

