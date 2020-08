Sanremo: viola il divieto di dimora in provincia di Imperia, 42enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo hanno arrestato un 42enne tunisino sul quale gravava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Imperia, per aver violato nel mese di luglio la misura del divieto di dimora in provincia, dopo soli due giorni dall’applicazione.

Sono stati gli stessi militari a segnalare all’Autorità Giudiziaria la presenza dell’uomo a Sanremo, avendolo notato aggirarsi all’interno della Pigna. Il 42enne, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la casa di reclusione di Sanremo.