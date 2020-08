Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 12 a domenica 16 agosto in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 12 AGOSTO

SANREMO

18.00. Presentazione del libro ‘La nonna giardiniera’: racconto scritto ed illustrato da Marcella Spalletti Petazzoni (ed. Lo Studiolo). Piazzale antistante la libreria La Fenice in Piazza Muccioli 5

18.30. Presentazione dell’ultimo libro del giornalista Graziano Consiglieri dal titolo ‘Il paese dove non moriva nessuno’. Dialogano con l’autore Anna Maria Castellana e Daniela Cassini. La Ciotola in via S. Stefano 4 (all'ingresso della Pigna)

18.30. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale con Marisa Fagnani e Silvano Manco in Piazza Bresca

20.30. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale con ‘Innuendo’, Queen Tribite Band. Piazza Colombo

20.30. Per #Sanremofamusica, Dj Set in Piazza San Siro

21.00. Per ‘Circus Time 2020’, ‘Onireves e Sharon’.Villa Nobel, ingresso libero, prenotazioni QUI

21.30. Per ‘Cinema all’aperto’ a cura dell’Ariston Sanremo proiezione film ‘Il Re Leone’. Piazza Borea d’Olmo (ingresso 6 euro, 5 euro ridotto)

VENTIMIGLIA

18.00. Visita guidata ai Giardini Botanici Hanbury tra i profumi e i colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica, che caratterizza il parco + al termine aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente al mare (ingresso, visita guidata, aperitivo 20 euro a persona). Ritrovo all’ingresso del parco, prenotazioni giorno precedente allo 0184 229507

18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

VALLECROSIA

21.00. Breve funzione religiosa a cura di Don Mario dei Salesiani di Don Bosco, per stringere l’affetto di tutta la cittadinanza in ricordo dei cari mancati a causa del Covid-19 (spiaggia libera davanti l’ingresso di via Colombo) + sfilata di natanti in mare muniti di fiaccole luminose

BORDIGHERA

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Pilates (h 9.15) + Tone Up (h 10.15. Rotonda di Sant’Ampelio

16.30. Escursione da Bordighera a Sasso, tra Africa ed Amazzonia: nel palmeto, percorrendo il ‘beodo’ restaurato, e poi passando accanto al torrentello in un ambiente da giungla amazzonica, per poi giungere del delizioso borgo di Sasso (7 euro). Ritrovo davanti alla chiesa di Sant’Ampelio, info 338 1375423 (tutti i mercoledì sino al 2 settembre)

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Balli Caraibico alla Rotonda di Sant’Ampelio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Concerto di musica classica 'Il bacio...una danza' con protagonista il soprano Elisa Balbo. Al pianoforte Davide Cavalli. Auditorium comunale di Pian d'Aschè, ingresso gratuito

TAGGIA

21.30. Filoanimazione a cura di Gianni Rossi in Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.15. Bum Bum Bam: spettacolo per i bambini in piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare, Sara Rattaro presenta il libro ‘La giusta distanza’ (Sperling & Kupfer). Piazza principale

DIANO MARINA

21.00. ‘Alla scoperta di Diano Marina’: visita guidata a cura dello staff del Museo Civico del Lucus Bormani alla scoperta dei monumenti storici ed artistici della ‘città degli aranci’ (2 euro a persona). Ritrovo al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info e prenotazioni 0183 497621

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.30. Per ‘È ancora estate…’, Karaoke con Paolo Bianco e Simone Molardi. Piazza Torre Santa Maria



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

21.30. ‘Articolo Quinto’: commedia dialettale di Palmerini e Govi messa in scena dalla Compagnia di Prosa La Torretta di Savona. Piazza Mauro, entrata libera

REZZO

18.00. ‘Nel mezzo del cammin...’: trekking dantesco semiserio in compagnia di Dalia Lottero e Gioacchino Logico. Partenza da Passo Teglia, prenotazione obbligatoria al numero 391 1042608

TRIORA

21.15. Proiezione all’aperto del documentario di 62 minuti ‘Voci dall’Entroterra’ di Simone Caridi e Diego Rossi. Località Boschetto, ingresso libero

FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS



21.00. Jammin’ Summer Session: concerto del ‘Mathias Lévy trio’. Pinède Gould, Boulevard Edouard Baudoin (più info)

Musei e Biblioteche

Sanremo

- 9.30-13.30. Apertura del Museo Civico (mattino dal martedì al venerdì h 9.30/13.30, pomeriggio martedì e il giovedì h 15/17). Piazza Nota (5 euro, gratuito per bambini sotto i 6 anni, disabili e guide turistiche munite di patentino), info 0184 580700

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-17.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

Diano Marina

- 9.00-23.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani (h 9/12-21/23). Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

Dolceacqua

10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)





GIOVEDI’ 13 AGOSTO

SANREMO

10.00. Marco Cassioli illustra ai lettori il suo nuovo libro ‘Gli statuti di Pigna e la storia rurale delle Alpi Marittime (XVI secolo)’. Libreria Mondadori, in Via Roma 91

16.30. Visita guidata della ‘Pigna’: la Piazza della Cattedrale di San Siro, la città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (7 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, info 338 1375423 (tutti i giovedì fino al 19 settembre)

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

20.00. Per #Sanremofamusica, Radio acoustic in Piazza Eroi (zona statua Siro Carli):

21.30. ‘Invisibili le città’: reading di Lella Costa, con videopainting di Stefano Giorgi, per la regia di Roberto Tarasco. Giardini Regina Elena (10 euro), prenotazioni QUI.

21.30. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo dal titolo ‘Universo Mia’. Villa Ormond (più info)

IMPERIA

21.30. Cinema all’aperto con proiezione del film ‘Alvin’. Borgo Foce

BORDIGHERA

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Risveglio musicale (h 9.15) + acquagym (h 10.15). Spiaggia libera dell’Arziglia

19.00 & 20.45. Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Lady fitness (h 19) + Baby dance (h 20.45). Rotonda di Sant’Ampelio

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

21.30. Spettacolo per bambini 'The clown must go on' con il Teatro dei Mille Colori. Piazza San Giovanni

TAGGIA ARMA

16.00-23.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: fiera promozionale con Mercatino di Artigianato e Artistico. Lungomare

21.10. ‘3 cuori e uno schermo’: cinematografo all'aperto con proiezione del film d’animazione ‘I Puffi - Viaggio nella Foresta segreta’. Piazzale Lentisco, ingresso libero



21.15. Concerto aperto al pubblico del cantautore di origini sanremesi Matt Lecler. Giardini di Villa Boselli



RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.15. Per ‘Sale in Zucca 2020’, presentazione libro ‘Doppio silenzio’ di Gianni Farinetti con Renata Barberis. Piazza Ughetto, ingresso libero

SAN LORENZO AL MARE

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare, Daniele Mencarelli presenta il libro ‘Tutto chiede salvezza’ (Mondadori). Piazza principale

DIANO MARINA



8.00-9.00. Lezione di Yoga Vinyasa Flow al Molo delle Tartarughe. Prenotazione al 340 7901404

18.00-19.00. Lezione di Yoga Vinyasa Flow al Molo delle Tartarughe. Prenotazione al 340 7901404

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30. Per ‘È ancora estate…’, selezione musicale a cura di Radio GRock. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

20.30 & 22.30. Per il 57° Festival Internazionale di Musica da camera di Cervo, recital pianistico di Danilo Rea (2 repliche). Sagrato dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

AIROLE

21.00. Presentazione guida ‘In treno e a piedi alla scoperta della Val Roia’ di Danila Allaria e Ivano Ferrando con descrizione dei percorsi che hanno sempre come base di partenza una delle stazioni della ‘Ferrovia delle Meraviglie’. Piazza del Paese

BADALUCCO



21.00. Teatro di burattini per grandi e piccini. Piazza Marconi

DIANO CASTELLO



21.00. ‘Giroborgo’: tour guidato alla scoperta dell’antico borgo di Diano Castello (7 euro, gratuita per i ragazzi sotto i 16 anni). Ritrovo in Via Meloria 1, sotto le logge (mascherina obbligatoria), ogni giovedì fino al 31 agosto, info 333 4775965

DOLCEACQUA

21.00. Circus Show con Fortunello e Marbella: spettacolo per grandi e piccini di giocoleria, equilibrismo, acrobatica e numeri aerei, con la partecipazione di Mirtilla e Cirulla. Piazza Garibaldi, entrata libera

TRIORA

21.00. Concerto musica classica

VALLEBONA

21.15. Incontro con l’autrice Sara Rattaro e presentazione del suo ultimo romanzo. Dialoga con l’autrice Diego Marangon. Piazza dell’Oratorio



FRANCIA

CANNES



21.30. Terrasse On Air: concerto di Yaron Herman, Emile Parisien e Mario Costa. Palais des Festivals et des Congrès (più info)

NICE



20.00. Jazz’Art Lympia: concerto del ‘Jany Mc Pherson Quartet’. Espace Lympia, boulevard Stalingrad 52 (più info)

MONACO



18.00-20.00. I ‘Giovedì della Rocca’: attività musicali nelle viuzze della città alta (Monaco-Ville)

Musei e Biblioteche

Sanremo

- 9.30-17.00. Apertura del Museo Civico (mattino dal martedì al venerdì h 9.30/13.30, pomeriggio martedì e il giovedì h 15/17). Piazza Nota (5 euro, gratuito per bambini sotto i 6 anni, disabili e guide turistiche munite di patentino), info 0184 580700

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

- 9.00-17.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì) ), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

- 9.00-13.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39 (martedì e giovedì h 9/13, sabato h 13/17), info 0184263601

Diano Marina

- 9.00-23.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani (h 9/12-21/23). Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

- 14.00-16.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

VENERDI’ 14 AGOSTO

SANREMO



10.00. Firma copie della scrittrice Silvia Cavallo dei suoi due ultimi romanzi ‘Chiedimi se sono felice’ e ‘C’è il sole, fuori’. Mondadori Bookstore in via Roma



16.30. Alla scoperta dei Parchi di Sanremo e del Museo del Fiore accompagnati da una guida ambientale di ‘Liguria da Scopire’ (7 euro). Ritrovo davanti all’entrata della nuova stazione ferroviaria, info 338 1375423 (tutti i venerdì sino all’11 settembre)



18.30 & 21.15. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

18.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale con Qltura Ivan Mengoni, dj set Via Corradi

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

20.00. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura della Mh bend, live pop music. Piazza San Siro

20.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale con Onda Duo in via Gioberti

21.00. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura della Berben band in piazza Colombo

21.00. Per #Sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura del gruppo ‘Vedo Nero’, Zucchero tribute band, al Porto vecchio

21.00. ‘I Falsi d'autore’: apericena con spettacolo interpretato da Freddy Mercury, nella persona di Ferdinando Altavilla, Lady Gaga, nella persona di Marina Passafiume e Zucchero, nella persona di Giuseppe Socratini. FLoriseum, corso Cavallotti,113 (all'interno del Parco di Villa Ormond), prenotazioni obbligatorie al 340 4002419

22.00. Can Can Paris: spettacolo del Corpo di ballo ‘Gran Casinò Sanremo’ per rivivere le celebri atmosfere dei cabaret e del Can Can parigino. Roof Garden del Casinò municipale, anche domani

22.30. La facciata del Casinò si trasforma in un palcoscenico di colori dove Music and light Show aprirà i festeggiamenti della notte di Mezza Estate

VENTIMIGLIA

18.45-20.45. Possibilità di pedalare a ritmo di musica su nuovissime bici di spinning a cura della Arrows Spinning Team, guidata da Fabio Mercenaro. Marco Polo Beach, info e prenotazioni al numero 329 2549670 (il lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

BORDIGHERA

19.00. Per 'Bordighera Summer Fun', passeggiata sportiva nei luoghi del cuore con ritrovo alla Rotonda di San'Ampelio (fino al 13 settembre)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00-23.30. ‘Stelle, cadenti e non’: serata di osservazione astronomica delle stelle e costellazioni del cielo estivo e di Giove e Saturno. Lungomare Argentina, spiaggia libera in prossimità dello stabilimento Corallo (turni dalle 21.30 23.30 ogni mezz’ora, massimo 15 persone a turno)

OSPEDALETTI

21.30. Concerto del 'Mystic Now Quartet'. Repertorio da Johann Sebastian Bach alla canzone moderna. Auditorium Comunale, ingresso libero

TAGGIA ARMA

16.30. 'Il convento dei R.R. Padri Domenicani a Taggia': visita guidata gratuita della parte medievale del centro storico e del Convento dei Padri Domenicani di Taggia (ingresso convento 5 euro). Ritrovo a Taggia al capolinea bus in Piazza IV Novembre alle 16.30, info 338 6913335

21.10. ‘3 Cuori e uno Schermo’: cinematografo all'aperto con proiezione del film iLe Invisibili’. Piazza Farini, ingresso libero

21.30. Concerto de ‘I Nuovi Solidi’, tribute band a Lucio Battisti. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.30. Per il ‘Carro della Musica’, musica Pop - Rock a cura de ‘La Premiata Banda. Partenza da Piazza Ughetto

DIANO MARINA

21.30. Estate in FiloAnimazione 2020: musica, karaoke, animazione tramite filodiffusione a cura di Gianni Rossi. Passeggiata a mare (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi estivi di luglio e agosto)

21.15. Visita guidata serale al percorso espositivo del Museo Lucas Bormani a cura del personale del MARM - Museo Civico di Diano Marina, prenotazione obbligatoria allo 0183 497621 (3 euro, obbligo di mascherina)

21.15. ‘FolkinDiano 2020’ - 3° Festival di Cultura Popolare; ‘Musicabaret’ di Antonio Carli. Villa Scarsella (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30. Per ‘È ancora estate…’, concerto del quartetto ‘Soul Engine’: soul, funk, blues e reggae. Piazza Torre Santa Maria



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

21.30. Film in Musica: concerto del Duo Madriol (flauto e pianoforte). A cura dell’Associazione G.B. Pergolesi. Castello dei Doria, ingresso ad offerta libera



LUCINASCO



21.00. ‘Concerti sul Lago’: spettacolo musicale a cura dell’‘Hammond Jazz Trio’ (standard della tradizione del jazz). Parco di Santo Stefano, ingresso libero

PIETRABRUNA

15.00. Per le Escursioni d’estate in Valle del San Lorenzo a cura dell’UISP, escursione da Torre Papone ai Laghetti. Ritrovo in piazza (più info)

FRANCIA

ANTIBES JUAN-LES-PINS



21.00. Jammin’ Summer Session: concerto del ‘Youpi Quartet’. Pinède Gould, Boulevard Edouard Baudoin (più info)

MONACO

19.00-22.00. Meeting Internazionale di Atletica leggera Herculis EBS, IAAF Diamond League, organizzato dalla Federazione monegasca di atletica leggera. Stadio Louis II (più info)

20.30. Concerto con Il Volo ‘The best of 10 years’. Salle Garnier all’Opera di Monte-Carlo (più info)

NICE



20.00 & 21.30. Nice Classic Live: Beethoven-Liszt, la 9ème Symphonie (h 20) + France – Espagne (h 21.30). Musée Matisse, Avenue des Arènes de Cimiez 164 (più info)



Musei e Biblioteche

Sanremo

- 9.30-13.30. Apertura del Museo Civico (mattino dal martedì al venerdì h 9.30/13.30, pomeriggio martedì e il giovedì h 15/17). Piazza Nota (5 euro, gratuito per bambini sotto i 6 anni, disabili e guide turistiche munite di patentino), info 0184 580700

Imperia

17.00-22.00. Apertura del Museo Navale in via Scarincio, info 0183 651363 (tutti i sabati di luglio ed agosto)

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-23.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

Diano Marina

- 9.00-23.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani (h 9/12-21/23). Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

- 14.00-16.00. Apertura della Biblioteca Civica e del Museo del Soldatino e delle Memorabilia. Palazzo Luigina Garoscio in via Doria 10, info 347 2774689

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

SABATO 15 AGOSTO

SANREMO



9.00. Saldi di Gioia a cura di Confcommercio Sanremo. Centro città, anche domani



9.30 & 11.00. Festa dell’Assunta: breve cerimonia con posa di una corona di alloro al Monumento al Marinaio in piazzale Vesco (h 9.30) + solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo al Santuario della Madonna della Costa (h 11)

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

20.30. Per #sanremofamusica, intrattenimento musicale a cura degli ‘Italian Sgraffiati’ in via Gioberti

21.30. Tributo al Festival ‘Perché Sanremo è Sanremo’ a Villa Ormond, prenotazioni QUI

22.00. Can Can Paris: spettacolo del Corpo di ballo ‘Gran Casinò Sanremo’ per rivivere le celebri atmosfere dei cabaret e del Can Can parigino. Roof Garden del Casinò municipale

IMPERIA



8.00-20.00. 'ImperiAffari': bancarelle di negozianti e ambulanti con offerta di imperdibili occasioni commerciali, tanto divertimento, musica e opportunità di ristoro nei bar. A cura di Confcommercio. Via Cascione e via XX Settembre a Porto Maurizio

21.30. Per ‘Teatro a mare’, spettacolo di cabaret con Enrico Luparia. Piazza della Croce, Borgo Parasio

VENTIMIGLIA



10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)



18.00. ‘Non solo Spiaggia 15’: Corrado Ramella e Diego Rossi presentano il libro ‘Alpi azzurre’ (ed. Fusta). Sede della SOMS in via della Pace di Grimaldi Superiore, ingresso libero

BORDIGHERA

8.00-13.00. Mercato ‘Campagna Amica’ di Coldiretti al Parco Hotel in via I Maggio (ogni sabato)

9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Stretch & Flex (h 9.15) + Full Body Attack (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)

16.30. Facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (7 euro). Ritrovo davanti all'ufficio Iat di Bordighera, info 338 1375423 (tutti i sabati fino al 5 settembre)

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Ninja Kids. Giardini Pubblici sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Trocadero

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.30. Concerto della pianista, compositrice e arrangiatrice Veronica Rudian. Musiche di Veronica Rudian. Giardini Lowe, ingresso ad offerta libera a favore della Protezione Civile di Bordighera

OSPEDALETTI

8.00-19.00. 'Mercatino dell'antiquariato, collezionismo e modernariato' a cura di Eventi Free e Antico Doc. Corso Regina Margherita

21.30. Per 'Note di agosto': intrattenimento musicale della 'Playrace Rock Band' (piazza San Giovanni) e del Gruppo ‘I Nuovi Solidi' (piazza IV Novembre)

TAGGIA ARMA

21.30. Concerto del gruppo musicale ‘The Queen Tribute Band’: spettacolo con i sosia della famosissima band con i costumi originali di Freddy Mercury. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.30. Per ‘È ancora estate…’, musica live in chiave acustica con Elisabetta Gagliardi e il ‘Super Pauer Quartet’. Torre Santa Maria

ENTROTERRA

BADALUCCO

21.00. Per Open Air Cinema, cent’anni di Alberto Sordi: proiezione film ‘I Vitelloni’ di Federico Fellini. Giardin du Prevostu



CESIO



5.30. Escursione dal Passo del Ginestro al Pizzo d’Evigno all’alba accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo al Passo del Ginestro, info 347 6006939



DOLCEACQUA



19.30. ‘Il Pianista’ a cura della Fondazione Garaventa di Genova. Piazza Mauro, entrata libera

REZZO



21.15. Per la Rassegna annuale ‘Itinerari Organistici tra Liguria e Piemonte’, concerto d’organo del M° Enrico Viccardi, docente d’Organo alla Scuola diocesana di musica sacra ‘Dante Caifa’ di Cremona. Chiesa di Nostra Signora Assunta in frazione Cenova, ingresso libero con mascherina

TRIORA



11.00. ‘Bosco terapia’ con Antonio D’Andrea e Karln. Passeggiata benefica nel bosco, un’immersione nella natura come medicina naturale

FRANCIA

NICE



20.00 & 21.30. Nice Classic Live: Tribute to Radiohead (h 20) + Carte blanche à Laurent de Wilde – piano jazz (h 21.30). Musée Matisse, Avenue des Arènes de Cimiez 164 (più info)



Musei e Biblioteche

Sanremo

- 9.00-12.00. Apertura della Piccola Biblioteca della Pigna sita in piazza Capitolo 5 (martedì h 15/18 e il sabato h 9/12)

Imperia

- 17.00-22.00. Apertura del M.A.C.I. a Villa Faravelli, info 0183 297927 (tutti i sabati di luglio e agosto)

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

- 9.00-12.30. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

Bordighera

- 9.00-13.00. Apertura della Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera secondo l’orario estivo (dal lunedì al sabato)

- 13.00.17.00. Apertura del Museo Clarence Bicknell dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri in Via Romana 39 (martedì e giovedì h 9/13, sabato h 13/17), info 0184263601

Diano Marina

- 9.00-13.00. Apertura del Museo civico del Lucas Bormani. Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info (0183 497621)

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)

DOMENICA 16 AGOSTO

SANREMO

9.00. Saldi di Gioia a cura di Confcommercio Sanremo. Centro città, anche domani

18.30. Buca Cena Open Time: Tapas liguri e non accompagnate da vini, cocktail alcolici e analcolici, serviti direttamente nella suggestiva terrazza affacciata sui campi da golf. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, info 0184 557 442

19.00-20.00. Open Beverage a cura di Cuvage nei bar di sala Slot e sala Privata del Casinò Municipale (sabato e domenica di agosto)

21.30. Concerto lirico ‘Gran gala dell’Operetta’ Villa Ormond. Prenotazioni QUI

IMPERIA

21.15. Spettacolo per famiglie dal titolo ‘La Nave Fantasma’ a cura dei Due Clown di Passaggio. Banchina Aicardi in Calata Cuneo

VENTIMIGLIA

10.00 & 14.00. Tour guidati in Canoa e Snorkeling con partenza dai Giardini Hanbury a cura dell'ASD Pianeta Blu di Ventimiglia in collaborazione con gli Hanbury e la Coop Omnia + al termine relax al baretto dei Giardini e Tour libero del parco (sabati e domeniche di giugno, luglio, agosto e settembre). Info 347 1012896 (più info)

18.30-23.30. ‘2020miglia Summer Sports’: serata di sport, fitness e ballo al Belvedere Resentello e sul lungomare Oberdan (più info)

BORDIGHERA



9.15 & 10.15. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Olistic Training (h 9.15) + Cardio Dance (h 10.15). Rotonda di Sant’Ampelio

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Skateboard sul lungomare Argentina all’altezza dei bagni Lido

20.30-23.30. Visita alla storica sede ed al Piccolo Museo del Mare, il Grande Diorama, di circa 30 mq, costruito da Fulvio Debenedetti con materiale di riciclo. Società di Mutuo Soccorso fra Pescatori, in Via Circonvallazione 8 nella città Alta, ingresso libero (giovedì e domenica)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo sulla passeggiata a mare, fino al 9 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

20.45. ‘Bordighera Summer Fun’ (fino al 13 settembre): Mega Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio

OSPEDALETTI

21.30. Spettacolo teatrale 'Terremoto sui tacchi' a cura di Cioè Promotion di Giorgia Brusco. Auditorium Comunale, ingresso libero sino ad esaurimento posti

TAGGIA ARMA

8.00-18.30. Mercatino dell’antiquariato e collezionismo che proseguirà fino a ottobre ogni terza domenica del mese. Ex mercato coperto a Taggia

20.30. Giochi Gonfiabili in tutta sicurezza con assistenza utenti: un'arca attrezzata con scivoli, castelli e percorsi gonfiabili per il divertimento di tutti i bambini. Piazza Santissima Trinità, ingresso gratuito



21.30. Concerto del Gruppo Musicale ‘Libero Arbitrio’ con tributo alla Disco Music degli anni 70 ed 80. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.00. Ruota panoramica in Piazza Ughetto

21.15. Per Cinema all'aperto, proiezione film ‘Il Libro della Giungla - Alice attraverso lo specchio’. Piazza Ughetto

DIANO MARINA

9.00-10.00. Lezioni di FeetUp Training al Parco di Via Rossini, prenotazione al 340 7901404

21.30. ‘I Tre Tenori - Omaggio a Luciano Pavarotti’: concerto dedicato all'indimenticabile tenore modenese. Villa Scarsella (15 euro), info 338 1118108 (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO



21.00. Riccardo Sasso presenta ‘Revolution 9’, le innovazioni dei Beatles. Giardin du Prevostu

DOLCEACQUA

19.00 & 21.00. ‘Il giorno in cui Natura andò sposa all'Arte’ di e con Pino Petruzzelli: spettacolo rappresentato in forma di passeggiata nel borgo di Dolceacqua. Partenza da Piazza Mauro alle ore 19 e alle ore 21



PORNASSIO



8.30. Escursione nell’Anello dei Forti del Colle di Nava accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo presso il parcheggio del Colle di Nava, info 347 6006939

TRIORA



8.00. Escursione di circa6 ore nell’anello del ‘Pin’ in Valle Argentina accompagnati dalla guida GAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Realdo, info e prenotazioni 391 1042608



10.30. Visita guidata nol contro storico a cura di Raffaella Asdente con partenza all'entrata del borgo

17.00. Convivio sulle erbe con Karin Rauer e Antonio D'Andrea. Alla scoperta delle erbe attraverso tra aromi, profumi, Ortica e Alloro

18.30. ‘Ca’ di spiriti’: aperiteatro. Un viaggio alla scoperta di Triora nel periodo della caccia alle stregh



Musei e Biblioteche

Imperia

- 17.00-22.00. Apertura di Villa Grock e del Museo del Clown (tutte le domeniche di luglio ed agosto). Villa Grock in via Fanny Roncati, info 0184/544633

Ventimiglia

- 8.30-19.30. Apertura del Museo Preistorico dei Balzi Rossi e zona archeologica (da martedì a domenica), info 0184 38113

- 9.00-18.00. Apertura dell’Area archeologica di Nervia, Ventimiglia (giovedì, sabato e domenica), info 0184 252320

- 9.30-19.00. Apertura dei Giardini Botanici Hanbury in Corso Montecarlo 43 a La Mortola, info 0184 229507 (tutti i giorni)

- 21.00-23.00. Apertura Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in via Verdi 41 (da martedì a giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30-21/23, sabato h 9/12.30, domenica h 21/23, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso lunedì), 0184 351181

Dolceacqua

- 10.00-17.30. Apertura del Castello Doria di Dolceacqua (tutti i giorni), info 0184 229507

Triora

- 10.30-18.30. Apertura del museo etnografico e della stregoneria di Triora (tutti i giorni, h 10.30/12-15/18.30)



