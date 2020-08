Ventimiglia: scarsa pulizia al parcheggio della palestra ex Gil, la protesta e le foto di un lettore

Un nostro lettore di Ventimiglia, M.C., ci ha scritto in relazione alla pulizia della città di confine, in particolare per il parcheggio della palestra ex Gil:

“Un bel benvenuto per i turisti che, scendendo dall’auto, si ritrovano a fare lo slalom tra i rifiuti. Oltre alla maleducazione della gente che getta tutto a terra, oltre alla pulizia mai fatta da parte degli operatori ecologici, la ciliegina sulla torta è proprio la presenza, da ormai alcuni anni, di svariati bidoni proprio all’interno del parcheggio: oltre ad essere sempre sporchi, sono fonte di odori sgradevoli, per non parlare dei ratti vi che scorrazzano felici. Ogni mattina alle 5 i cittadini vengono svegliati da rumori infernali provocati dai mezzi vetusti utilizzati dagli operatori ecologici che, ‘molto delicatamente’, cercano di svuotare i bidoni, di lavare le strade e i marciapiedi, senza, però, grandi risultati. Probabilmente verremmo svegliati più volentieri se vivessimo in una città veramente pulita (a Mentone come faranno mai?), purtroppo a Ventimiglia non è così. E la raccolta differenziata… questa sconosciuta!”