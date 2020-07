Trasporti, da lunedì nuove corse dei bus tra Imperia e Ormea. Assessore Berrino: “Bus aggiunti da Regione Piemonte su nostra richiesta per venire incontro alle tante richieste dei cittadini”

A partire da lunedì 3 agosto e fino al 13 settembre la linea tra Imperia e Ormea di RT Piemonte avrà quattro corse in più. “Abbiamo chiesto a Regione Piemonte di inserire questi ulteriori bus per venire incontro alle numerose richieste giunte da parte di cittadini scontenti”, afferma l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino.

Nel dettaglio, ecco l'orario delle nuove corse in vigore dal prossimo lunedì. Il bus partirà alle 8.00 da Ormea per arrivare ad Imperia (piazza Dante) alle ore 9.15, fermate intermedie saranno: Cantarana, Ponte di Nava, Case di Nava, Bivio Cosio, Case Rosse, Acquetico, Pieve di Teco (ore 8.45), Chiusavecchia, Bivio Sarola, Pontedassio e Passo Rocche). Ripartirà quindi alle 9.30 per arrivare ad Ormea alle 10.45 con le stesse fermate intermedie (a Pieve di Teco arrivo alle 10.03).

Nel pomeriggio (sempre con le medesime fermate intermedie) partenza da Ormea alle 16.00 con arrivo ad Imperia alle 17.15 (Pieve di Teco ore 16.45) e partenza da Imperia alle 18.30 con arrivo ad Ormea alle 19.45 (Pieve di Teco ore 19.03).