Sanremo: va a sbattere contro le auto in sosta e finisce su una fiancata, incidente in via Borea (Foto)

Incidente intorno all'ora di pranzo in via Borea, all'altezza dell'omonima casa di riposo. Per cause ancora da definire un'auto che procedeva in direzione monte ha prima sbattuto contro le auto in sosta per poi finire la propria corsa ribaltata su una fiancata.

Per fortuna non si sono registrati feriti, ma solo un grande spavento per chi si trovava alla guida. Ingenti i danni riportati dalle vetture coinvolte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e della Polizia oltre ai Vigili del Fuoco del locale distaccamento che hanno messo in sicurezza sia l'auto che l'intera area.

Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni.