4 Step per Organizzare un Contest sui Social Media

Organizzare un contest è il modo migliore per coinvolgere al meglio il proprio pubblico.

Sempre più brand ne organizzano diversi l’anno per incentivare gli utenti ad acquistare, dare il consenso per la newsletter, capire meglio i consumatori, visitare pagine e siti web o semplicemente per mantenere il contatto con i clienti e costruire una community.

Si possono organizzare contest invitando a partecipare attraverso la condivisione di foto, likes, video, o chiedendo ai partecipanti di rispondere a questionari e sondaggi.

In tutti i casi, ci sono diversi passi da compiere per organizzare un ottimo contest, a cominciare dal calcolo delle risorse a propria disposizione e dalla preparazione di regole ben precise valide per tutti i partecipanti.

Impostare il Budget

Il contest è un ottimo strumento di marketing, branding e management, utilizzato anche dalle piccole imprese.

Che si organizzi per una grande o piccola azienda, quantificare con precisione il budget serve a calcolare il ritorno d’investimento dell’intera operazione.

Il budget servirà ad acquistare i premi e fare un po’ di pubblicità al contest sui motori di ricerca e sui social media.

Scegliere i Premi

Per prima cosa, bisogna stabilire quante persone riceveranno un premio.

Bisogna poi puntare su oggetti quanto più utili possibile e di ottima qualità.

Perché?

È semplice; più un regalo è utile e più alte sono le probabilità che venga utilizzato di frequente in zone pubbliche dove tante persone possono vederlo e apprezzarlo.

Una volta personalizzati con il vostro logo aziendale e grafiche di vostra scelta, i regali promozionali avranno lo scopo di fare buona pubblicità alla vostra azienda, veicolando un messaggio ben preciso e scelto in base al tipo di obiettivi che la vostra impresa intende raggiungere in termini pubblicitari e di marketing.

È importante scegliere solo prodotti di ottima fattura e che possano resistere a lungo nel tempo, perché altrimenti la pubblicità sarebbe poco positiva.

Sul sito Maxilia.it potete scegliere centinaia di regali perfetti per la premiazione di un contest sui social media e personalizzarli nel miglior modo possibile.

Pubblicizzare il Contest

Quando l’organizzazione è pronta bisogna sponsorizzare il contest a dovere.

Gli annunci a pagamento sono senza dubbio l’opzione più indicata, sia che abbiate pochi o molti follower, ma bisogna saperli sfruttare al massimo per essere sicuri che i soldi investiti portino buoni risultati.

Se la vostra pagina aziendale ha molti follower sarete sicuramente avvantaggiati sin dalle prime battute, ma più sono i partecipanti e maggiore sarà la pubblicità per la vostra azienda, quindi usare gli annunci serve anche alle pagine con molto seguito.

Se Facebook è il vostro social di riferimento, assicuratevi che il contest venga pubblicizzato anche sulle altre piattaforme social, ogni volta con un messaggio o con foto e video adeguati al social e al vostro pubblico.

Curate la grafica dedicata ai post sui social e fate in modo che sia professionale e in linea con lo spirito del contest oltre che con i vostri valori aziendali.

Finalizzare e Analizzare

Il contest si è concluso e tutto è andato per il meglio.

Dopo aver fatto i complimenti ai vincitori e chiesto loro di condividere una foto quando riceveranno in premio i vostri regali promozionali, arriva il momento di vederci chiaro.

Una volta concluso il contest bisogna raccogliere i dati ottenuti attraverso social media, sito web e motori di ricerca e analizzarli per capire cosa ha generato maggior interesse, quali pagine sono state visitate di più rispetto ad altre, da dove sono arrivati i partecipanti (da Google, Instagram o altro), quanti partecipanti si contano in totale e molto altro ancora.

Analizzare i dati serve a capire se i propri scopi sono stati raggiunti, a organizzare nuovi contest, ma anche a migliorarli e a capire cosa non ha funzionato nel caso in cui il contest abbia visto pochi partecipanti.

Un contest a premi è come miele per le api, quindi fate tutto al meglio e aspettatevi buoni risultati.