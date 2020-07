Sanremo: telelaser e Polizia Municipale in azione questa mattina in corso Marconi al confine con Ospedaletti (Foto)

Telelaser in azione, questa mattina nella zona di corso Marconi (poco prima di ‘Divani & Divani) a Sanremo, ad opera della Polizia Municipale.

L’apparecchio è stato sistemato in una zona dove il limite è fissato a 50 km/h con il previsto cartello di avviso sistemato poco prima. Il telelaser ha ‘lavorato’ per alcune ore questa mattina ma non sono stati molti i verbali elevati.

Automobilisti e motociclisti quindi abbastanza attenti a non superare il limite ed un paio di multe per velocità intorno ai 70 km/h. Un motociclista è stato sanzionato anche perché non aveva l’assicurazione.