Sanremo: passaggio delle cariche del Lions Club Host, grandi ospiti al Roof Garden del Casinò

Il 12 luglio scorso, alla presenza delle più alte cariche Lionistiche del Distretto 108 Ia3, si è svolto il passaggio della cariche del Lions Club Sanremo Host.

L'evento è stato organizzato sulla elegante terrazza all'aperto del Ristorante del Roof Garden del Casinò di Sanremo. Tra gli ospiti della serata, per il “Passaggio della Campana e delle cariche”, il Governatore del Distretto 108 Ia3 Senia Seno, l'immediato Past-Governatore Erminio Ribet, il Cerimoniere Distrettuale Sara D'Amico Muià, la Presidente Leo del Distretto 108 Ia3 Chiara Aprosio, il Presidente del Lions Club Sanremo Matutia Gianni Ostanel, la Presidente del Leo Club Sanremo Rossella Gazzolo, i Past-Presidenti di Circoscrizione e di Zona Vincenzo Palmero e Danilo Papa, il Com.te della Polizia Municipale di Sanremo dott. Domenico Frattarola. Presenti anche soci Lions provenienti da altri distretti, come il PDG Aron Bengio (Distretto 108 Ia1), tre soci del Lions Club Milano Host e una delegazione del L.C. Arma e Taggia. Una serata importante che ha visto la partecipazione di molti soci del club accompagnati da famigliari e ospiti, rispettando tutte le regole di sicurezza e di distanze imposte.

La serata accuratamente preparata dal Presidente, dal Cerimoniere e dal Segretario, ha avuto molti momenti importanti: è iniziata con gli onori alle bandiere, la lettura del Codice dell'Etica Lionistica, e con la Cerimonia di Investitura di tre nuovi soci il Dott. Giorgio Guillard, il Cav.Uff. Salvatore Napoli e il Dott. Domenico Prevosto. Durante la serata, sono stati consegnati due “Melvin Jones Fellow” la più alta Onorificenza Lionistica, che prende il nome dal fondatore del Lions International. Le Onorificenze sono state consegnate dal Governatore, a due medici e soci del Lions Club Sanremo Host, per meriti sociali e umanitari svolti durante l'emergenza Covid-19 a favore del prossimo al Dott. Giorgio Paganini e al Dott. Gianni Mascelli. Hanno completato la prima parte della serata altre due piccole ma significative cerimonie: la consegna della Bandiera “Tricolore” al Comandante della Polizia Municipale Dott. Claudio Frattarola, è il contributo annuale al Leo Club Sanremo, per lo svolgimento delle loro attività; sino ad arrivare al momento che segna il passaggio della guida da un Presidente uscente e quello entrante.

Un passaggio quasi simbolico, perchè il Presidente del Club Roberto Pecchinino, è stato riconfermato all'unanimità alla guida del Club anche per l'anno sociale 2020-2021. Il Presidente ha ricordato che il 2020, è stato un anno particolare e importante per il Lions Club Sanremo Host, e sarà ricordato, non solo per aver affrontato la pandemia realizzando importanti service umanitari, ma anche per aver continuato le attività del Club, nonostante la quarantena imposta a livello nazionale, riunendosi virtualmente, tenendosi costantemente aggiornati in videoconferenza, deliberando importanti misure anti Covid, a beneficio dell'ospedale Borea, dei medici, dell'Istituto “Padre Semeria” , ma anche per i soci(fornendo le mascherine) e comprando generi alimentari per migliaia di euro, con il service “Spesa solidale” per persone bisognose, colpite dalla grave crisi economica, consegnando quintali di derrate ai Frati Cappuccini, ai Padre Francescani e all'Emporio Solidale.

Il Presidente ha ricordato anche i numerosi service realizzati tra luglio e dicembre 2019: l'illuminazione della Madonna della Costa in occasione della visita di SAS Alberto di Monaco; il 5° appuntamento con “Diversamente Rally; la consegna della Bandiera e di una corona di alloro per la Cerimonia in onore ai “Caduti di Nassirya”: la marcia contro il diabete “Se ti muovi il diabete si Ferma”; adesione e partecipazione come volontari all'evento del distretto organizzato al Teatro Ariston “Campioni e Canzoni”; Consegna di un letto ortopedico elettrico al Don Orione; concerto di Natale con le Associazioni di Sanremo, per ilCentro di aiuto alla vita; consegna di una stampante e di un gazebo per l'associazione “Integrabili” e tre saturimetri per il Gaslini; concerto Gospel con il lions Matutia per gli anziani di Casa Serena; la Festa della Befana con il Matutia e i Vigili del Fuoco, in piazza Colombo; contributo per le Mascherine coordinato da Gianni Mascelli “Cuori in movimento”; consegna delle mascherine ai soci del Club; collaborato con la ditta Mastelli per la consegna di Gel Igienizzanti offerti dalla ditta per i ragazzi dell'Istituto “Padre Semeria” e consegna di uova pasquali all'Istituto con service per il “Neuroblastoma” per i bimbi del Gaslini; progetto del Presidente che ha permesso di far assegnare gratuitamente un “Videolaringoscopio” di oltre 3.500 euro grazie al Comitato Solidarietà Lions; consegna di 10 pulsossimetri al reparto di anestesia e rianimazione Ospedale Borea; consegna di una Thermocamera ai Rangers d'Italia; fatto donazione da parte di soci e del Club al progetto Multidistrettuale per i ventilatori polmonari di euro 3.500; consegna grazie al DG Erminio Ribet di un Ventilatore Polmonare al Ospedale Borea del valore di oltre 10.000 euro; assegnati un fondo spese di euro 2.000 per la “Spesa solidale”.

Il Presidente ha ringraziato per la grande collaborazione il suo Consiglio direttivo e ha consegnato alcuni riconoscimenti ai soci, e li ha voluti sul palco affinché ricevessero un giusto e meritato applauso. Dopo la Consegna della Campana e del martello, il Presidente ha ringraziato per l'onore che il Club gli ha concesso di guidare ininterrottamente per il secondo anno il Club, ed ha voluto al suo fianco i nuovi soci che entreranno nel nuovo Consiglio Direttivo, ed ha presentato la nuova squadra che lo accompagnerà per l'anno sociale 2020-2021: 1°Vicepresidente Giancarlo Buschiazzo. 2° Vicepresidente e Cerimoniere Domenico Frattarola, 3° Vicepresidente e Censore Filippo Moro, Segretario e referente LCIF Vincenzo Benza, Tesoriere Alessio Tosi, Addetta Stampa Anna Blangetti, soci consiglieri Alessandra Panetta, Oriana Ragazzo, Rosella Corbia e Franco Surace, Officert IT Emanuele Frattarola, Presidente Comitato Soci Ettore Delbò, commissione comitato soci Luigi Volpi e Franco Ballestra, Revisori dei conti Bruno Bellotti e Giorgio Cravaschino.

Per ringraziare della splendida accoglienza e del servizio di Ristorazione, organizzato da lla società che gestisce il Ristorante, il Presidente ha consegnato un guidoncino del Club, al direttore e manager delle Elior, Omar Malagrida. Dopo il saluto finale del Governatore Senia Seno e del PDG Erminio Ribet, dove sono stati ricordati i valori e il motto del Lions “WE SERVE”, il Presidente Roberto Pecchinino, con il Governatore e il PDG Erminio Ribet, hanno concluso la serata con un colpo di Campana. A tutte le persone presenti il Lions Club Sanremo Host ha dato in omaggio, un flacone di Gel Igienizzante, sostenendo la campagna LCIF (Lions Club International Foundation).