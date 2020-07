Sanremo: manca l'autorizzazione Bay Club chiuso nel weekend, Fratelli d'Italia presenta interpellanza urgente

A Sanremo, i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Federica Cozza e Luca Lombardi hanno presentato un'interpellanza urgente sulla questione locali da ballo. Ieri mattina, la direzione del Bay Club, nota discoteca all’aperto di Sanremo, che aveva aperto la settimana scorsa per poi dover annunciare lo stop delle attività per questo weekend (LEGGI LA NOTIZIA QUI).



“Il mondo delle discoteche e delle sale da ballo, come tanti altri settori dello spettacolo e dell’intrattenimento, sta vivendo un momento di profonda crisi economica a causa della prolungata chiusura a seguito del lockdown. - scrivono i due consiglieri comunali nell'interpellanza - Questa situazione ha avuto e continua ad avere pesantissime ricadute anche nella nostra città, dove tanti sono i lavoratori e dipendenti che gravitano a questo mondo – camerieri, dj, musicisti, addetti alla sicurezza, barman, ballerine, imprese di spettacolo - lavoratori per lo più stagionali che, più di altri, si trovano in difficoltà perché meno tutelati dal punto di vista occupazionale ed economico”.



“A seguito dell’emanazione dei vari provvedimenti statali e regionali che hanno disposto la riapertura delle discoteche, le amministrazioni dei comuni della nostra provincia in tempi eccezionalmente brevi hanno rilasciato le autorizzazioni per riprendere l’attività. - proseguono -Tale modus operandi, secondo quanto riportato dai mezzi stampa ieri, 11 luglio 2020, non è stato seguito dalla nostra amministrazione tanto che il Bay Club, una nota discoteca di Sanremo che dà lavoro a circa 65 dipendenti, dopo aver a fatica riaperto una settimana fa è stato costretto a chiudere nuovamente i battenti perché la Commissione comunale di vigilanza locali, non essendosi più riunita, non ha ancora rilasciato l’autorizzazione che consentirebbe lo svolgimento dell’attività di ballo e pubblico spettacolo nel pieno rispetto delle misure di sicurezza sanitarie previste per l'emergenza COVID 19, e questo nonostante la richiesta sia stata presentata da tempo dalla direzione della discoteca”.



“Tra i vari compiti della Commissione comunale di vigilanza c’è quello di accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene. Vogliamo conoscere i motivi per cui il Presidente della Commissione comunale di vigilanza locali da tempo non convochi detta Commissione, bloccandone di fatto i lavori che le competono, come ad esempio quello relativo al rilascio dell’autorizzazione a svolgere attività di ballo e pubblico spettacolo” - concludono Lombardi e Cozza - Un'autorizzazione da tempo attesa dalla discoteca in questione la quale, vista l’inerzia della Commissione, ha dovuto chiudere nuovamente con il rischio di non riuscire più a garantire, in futuro, il posto di lavoro ai suoi circa 65 dipendenti”.