Limone Bike Night: sabato 18 luglio vista del tramonto dai Fortini. Domenica 19 camminata alla scoperta del Ciotto Mien

Tra le prossime escursioni in programma, un imperdibile appuntamento sotto le stelle per gli amanti delle due ruote. Sabato 18 luglio, infatti, ci sarà la Limone Bike Night: 28 km di circuito al calar del sole aperto a mountain bike e e-bike, con aperitivo e vista del tramonto nello spettacolare panorama dei Forti Sabaudi. A fine percorso, polentata in compagnia nel centro storico. Ritrovo alle 18.30 nel piazzale di Bottero Ski (via Genova 40). I gruppi saranno di massimo 10 partecipanti con partenze scaglionate per poter rispettare le distanze di sicurezza. La Limone Bike Night verrà, poi riproposta in altre date durante l’estate. Info: www.limone-on.com.

Agli appassionati del trekking è dedicata la camminata di domenica 19 luglio lungo i sentieri del Ciotto Mien, guidati dall’accompagnatrice naturalistica Monica Dalmasso. L’escursione è aperta a tutti, grandi e piccini, purché con una buona abitudine all’attività fisica: l’itinerario, infatti, prevede un tempo di percorrenza di circa 3 ore e mezza, con un dislivello generale di 1.000 metri. Ritrovo alle 8.30 a Limonetto davanti alla Chiesa parrocchiale. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio turistico: 0171 925281 o telefonando al 349/4719727.

Proseguono gli appuntamenti con i laboratori creativi dell’estate limonese: lunedì 13 luglio grandi e piccini potranno partecipare all’incontro di teatro e narrazione “Il racconto dei racconti”: un'occasione per mettersi in gioco nell’arte di raccontare e di saper ascoltare storie. Dalle 20.30 alle 22 al Piazzale Nord. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio turistico: 0171 925281.

Venerdì 17 luglio al pomeriggio, dalle 14.30 alle 17, ci sarà il laboratorio “Divertiamoci con i giochi di una volta”: animazione per bambini e ragazzi dalle 14.30 alle 17 con ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria entro il giovedì presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone (0171.92319 - info@scuolascilimone.it).

Di seguito le altre attività in programma a Limone nei prossimi giorni. Si segnala, inoltre, che le aree giochi per i bambini sono aperte e accessibili a partire da venerdì 10 luglio 2020.

Lunedì 13 luglio “Giochi in sella per bambini”: dalle 15 alle 17 i piccoli cavallerizzi potranno cimentarsi in divertenti attività a cavallo. A Limonetto a cura di Ippica Saluzzese. Info e prenotazioni: 329 1227776.

Mercoledì 15 luglio l’Ippica Saluzzese propone a Limonetto la “Giornata Verde Pony”: escursioni ed attività per i più piccoli dalle10 alle 16.30. Info e prenotazioni: 329 1227776.

Giovedì 16 luglio al Maneggio alle 11 il laboratorio “Dipingiamo i nostri amici cavalli” con gli istruttori de La Canunia. Info e prenotazioni: Michael 349 7947739.

Venerdì 17 luglio visita guidata del centro storico, con approfondimenti sulla storia e la cultura limonese. La passeggiata si svolgerà dalle 15 alle 17, con partenza da Piazza del Municipio. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico (0171/925281).

Info: Ufficio Turistico (0171 925281 – www.limoneturismo.it).