Nel 2021 a Monesi le selezioni dei maestri liguri di sci e snowboard? La proposta lanciata dal presidente Alberto Magi

Da tempo si parla del rilancio di Monesi e della sua stazione sciistica, l’unica della nostra provincia, ferma al palo ormai da anni, soprattutto per la frana che aveva bloccato il transito verso la partenza della seggiovia.

Ed ecco che una possibilità di rilancio arriva dalle selezioni per maestri di sci e snowboard della nostra regione che, nella prossima stagione invernale (Covid permettendo) potrebbero svolgersi proprio a Monesi.

Nel 2014 Monesi aveva già ospitato, insieme a Santo Stefano d’Aveto, due moduli formativi del corso di formazione per maestri di sci ed ora, se ci sarà neve nel prossimo inverno. La proposta è emersa dopo le selezioni dei maestri liguri, che si è svolta sul ghiacciaio del Plateau Rosa ai piedi del Cervino. Con sole, cielo azzurro e neve invernale, tutti i 40 ragazzi liguri sono stati promossi. 26 sono i nuovi maestri di sci e 14 quelli di snowboard che hanno frequentato il corso di formazione che era iniziato con le selezioni di marzo 2019 ad Artesina e Prato Nevoso.

Dopo il lockdown causato dal Covid-19, il Collegio Maestri di Sci della Liguria è stato il primo Collegio in Italia ad aver concluso con successo i corsi di formazione, ora per 40 ragazzi c’è una concreta opportunità di lavoro da subito.

"Sarebbe una bella sfida per il 2021 organizzare in Liguria, a Monesi, le prossime selezioni per maestri di sci e snowboard - dichiara Alberto Magi, presidente del Collegio Maestri di Sci della Liguria - ora che i lavori hanno ripristinato la viabilità interrotta dalle frane dell’alluvione del 2016”.