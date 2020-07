Ventimiglia: Fratelli d'Italia “Soddisfatti per aver suggerito al sindaco la strada per la nuova ordinanza”

La delegazione ventimigliese di Fratelli d'Italia interviene per esprimere la soddisfazione in merito al lavoro svolto dall'amministrazione per la nuova ordinanza che disciplina l'attività dei locali pubblici.



Dichiarano Francesco Mauro, Ino Isnardi e Gianni Ascheri per Fratelli d'Italia Ventimiglia: “Abbiamo lavorato molto e seriamente per settimane intere confrontandoci con il sindaco e l’amministrazione, dando il nostro pensiero con spirito collaborativo e senza rincorrere facili consensi. Al nostro partito e a chi lo rappresenta in consiglio comunale stava a cuore arrivare ad un provvedimento che tenesse conto delle esigenze di ordine pubblico e al tempo stesso si preoccupasse dello sviluppo economico della città. Un grazie anche al sindaco Scullino per averci dato ascolto e per essersi più volte confrontato con noi per elaborare il nuovo decreto. Da oggi Ventimiglia può contare su regole severe per l’ordine e per un aiuto agli operatori del settore”.