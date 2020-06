Sanremo: i commercianti di piazza Eroi chiedono a gran voce il ritorno del mercato e lanciano una raccolta firme “Calo del 30-40%, così non possiamo andare avanti” (Video)

La sicurezza è sempre al primo posto. Lo sanno bene i commercianti di Sanremo che si stanno adoperando per il rispetto delle norme anti contagio, ma c’è una zona del centro che più di altre sta patendo le disposizioni nazionali. Da qualche settimana il mercato bisettimanale si è trasferito sul lungomare Italo Calvino, impossibile mantenerlo in piazza Eroi per questioni di distanziamento sociale. E la cosa sta dando più di qualche grattacapo ai molti commercianti della zona che, da anni, contano sugli introiti del martedì e del sabato per fa quadrare i bilanci.

Al momento non si sa quando i banchi torneranno nella loro sede naturale e i negozianti della zona di piazza Eroi, preoccupati per il loro destino, si sono organizzati con una raccolta firme da presentare in Comune con lo scopo di smuovere le acque nella speranza di un rapido ritorno alla normalità. Stando a quanto riferiscono i negozianti ai nostri microfoni, il calo degli introiti per il momento è quantificabile in un 30-40%, una situazione insostenibile nel lungo periodo.

