Nessuna pattuglia della Polizia Stradale durante la notte: interviene il sindacato Silp “Episodio gravissimo”

La provincia di Imperia durante tutta la trascorsa notte è rimasta senza neppure una pattuglia nel lungo tratto che va da Ventimiglia a Imperia, nessuna macchina della Polizia Stradale presente sulla viabilità ordinaria.

“Un fatto gravissimo – evidenzia il sindacato di Polizia Silp - che certamente merita un approfondimento, da parte istituzionale, sulle responsabilità dirigenziali nel gestire le risorse a disposizione. È inaccettabile che la Stradale non sia in grado di prevedere almeno una pattuglia che operi su strada al servizio della cittadinanza e, soprattutto, nelle fasce più a rischio, preso atto che la popolazione residente, già in quest’ultima settimana è notevolmente cresciuta in tutta la riviera di Ponente”.

Il Silp ritiene che la mancanza del servizio in questione sia un chiaro segnale di criticità organizzative che ribadisce come al vertice del reparto qualcosa non funziona come dovrebbe: “Tutto ciò si assomma alle tensioni dell'Ufficio Verbali che abbiamo già denunciato nei giorni scorsi ed, evidentemente, inizia ad apparire chiaro che si renda necessario un interessamento ministeriale per approfondire e valutare tutte queste vicende che certamente non giovano alla Polizia Stradale ed ai colleghi che meritano maggiori riconoscimenti per l'impegno profuso giornalmente in senso generale”.