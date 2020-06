E chi l'ha detto che solo il Festival serve per portare il nome di Sanremo sui media nazionali? Anche il Club Tenco ha avuto la sua vetrina sulle pagine di Repubblica.

Nel cruciverba pubblicato dal quotidiano nazionale c'era la definizione “Un club per Sanremo” e la risposta era semplice: Tenco.

Grande la soddisfazione per il Club che, in un anno non certo positivo per il mondo della musica dal vivo, sta lavorando per tornare al più presto di fronte al proprio pubblico al Teatro Ariston.