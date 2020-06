Sanremo: 'Open Time' stellare al Buca Cena con le guide dell’Associazione Stellaria

Appuntamento da non perdere venerdì prossimo al Ristorante Buca Cena del Campo Golf di Sanremo. E’ in programma una vera e propria serata stellare, dedicata al giorno con il tramonto più tardivo dell'anno: Buca Cena Open Time sotto le stelle, in collaborazione con l’Associazione Stellaria e le sue guide, per scoprire insieme il cielo sopra Sanremo. Un'occasione unica per festeggiare l'arrivo dell'estate, per gustare un aperitivo o una cena in terrazza ma soprattutto per ammirare lo spettacolo del cielo stellato.

La serata comincia con l'aperitivo con tapas liguri e non, a partire dalle 18.30, e prosegue con i piatti proposti dalla cucina, per continuare poi, ad accompagnare il proprio drink o per cenare in compagnia. Si arriva fino al dessert, da assaporare sotto il cielo stellato di una delle location più suggestive di Sanremo: il Ristorante Buca Cena, nella club house del Campo Golf di Sanremo, a meno di 10 minuti dal centro città. Ad accompagnare gli ospiti della serata, ci saranno le guide dell'Osservatorio Sideralmente (Associazione Stellaria), che racconteranno il tramonto attraverso la comparsa delle prime stelle, quando intorno alle 21.15 il sole sparirà dietro l’orizzonte. Proseguiranno poi a mostrare le principali stelle visibili a occhio nudo e metteranno a disposizione la loro strumentazione per osservare la Luna da vicino: con telescopi e raggi laser, guideranno i presenti alla scoperta dell’immenso palcoscenico celeste, per imparare a riconoscere stelle e costellazioni.

'Buca Cena Open Time' è l'appuntamento del fine settimana al Ristorante Buca Cena: giovedì, venerdì, sabato e domenica si inizia alle ore 18.30 con l'aperitivo in terrazza e si prosegue con la cena, per chi sceglie di restare fino alla fine della serata o con il dessert, per chi sceglie di accompagnare il proprio drink con qualche piatto e finire poi in dolcezza. In ogni caso l'aperitivo è servito in terrazza, mantenendo la distanza di sicurezza, per restare vicini senza essere stretti.

La prenotazione per la cena è obbligatoria mentre per l'aperitivo è comunque consigliato avvisare per accertarsi che ci siano ancora posti disponibili. Info e prenotazioni +39 0184 557 442 e +39 320 42 92 899.