Cani in auto sotto i raggi del sole, l'Accademia Kronos rivolge un appello ai Sindaci dei Comuni del ponente: "Aumentate i controlli"

Con l'approssimarsi dell'estate e conseguentemente dell'aumento delle temperature, Accademia Kronos (sezione ponente ligure) rivolge un appello alle pubbliche amministrazioni delle cittadine rivierasce affinché aumentino il controllo delle auto in sosta allo scopo di prevenire la chiusura all'interno delle stesse di animali domestici e paradossalmente anche di bambini ed anziani.

"L'esposizione - spiega Alberto Briatore, consigliere nazionale di Accademia Kronos - anche per brevi periodi, ai cocenti raggi del sole, sarà per loro causa di colpi di calore e probabilmente anche di morte certa. Nel contempo gli Osservatori Ambientali Kronos sezioni Ponente ligure, Savona Silvestro e Imperia istituiranno un servizio saltuario di sorveglianza nei posteggi situati in prossimità delle spiagge".