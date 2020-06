L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 19 al 26 giugno 2020

ARIETE: Batterete un po’ la fiacca rendendo meno di come vorreste e forse ciò è dovuto sia agli sbalzi di temperatura che a qualche remota seccatura ma poiché non potete dormire sugli allori datevi una smossa e nel weekend fate una puntatina al mare o in collina senza dimenticare però a casa la mascherina! Magica notte di San Giovanni: Anelate attutire le grane? Se si, affidatevi alla borragine: portentosa nell’infondere letizia, favorire successo e debellare ogni mestizia …

TORO: Le stelle parteggiano per voi: approfittatene al fine di ottimizzare la quotidianità, togliervi un capriccetto, approfondire un sentimento, sistemare faccende pratiche, gustare appieno il profumo dell’estate. Ciononostante vi arrabbierete per un’iniquità o un tipo puzzante di falsità. Magica notte di San Giovanni: Per accattivare la buona sorte ficcate in un sacchettino dell’origano, un peperoncino e del rosmarino, chiudetelo con un nastrino e custoditelo nel comodino.

GEMELLI: Marte dà i numeretti portando qualche nativo ad inalberarsi o a veder saltare i nervetti… Suvvia, datevi una calmata anche perché qualsiasi cosa vi turbi si risolverà pur se con l’ausilio del tempo e della lungimiranza. In compenso un’idea, una chiamata, un figlio, un incontro, una liberatoria chiacchierata o una improvvisata vi ringalluzzirà… Magica notte di San Giovanni: Dietro ad una porta ponete del lauro e delle foglie di fico: preserveranno da pettegolezzi, cattiverie e rivalità.

CANCRO: Un evento sensazionale sta per accadere: difatti il 21 si forma la Luna nuova con eclissi anulare di Sole nella vostra costellazione! Ciò darà inizio non solo all’estate ma anche ad intensissime giornate, dubbi da depennare, notizie sbalorditive e un compleanno singolare. Disturbetto da curare. Magica notte di San Giovanni: Si afferma che l’aglio sia contro i vermi… Attenetevi a tal aforisma ficcandone delle teste dove soggiornate e nei manicaretti: servirà a liberarvi di umani vermetti…

LEONE: In testa frulleranno tante idee ma prima di poterle tradurre in pratica dovrete appellarvi alla pazienza… Comunque sia vi sentirete più positivi e meno scontenti malgrado un paio di contrattempi facciano salire i fumenti…In simultanea tirerete respiri di sollievo riguardo ciò che fino a ieri preoccupava… Magica notte di San Giovanni: Componete un mazzettino di erbette, legatelo con un fiocchettino, e conservatelo sino a fine anno: allieverà ogni rogna, invidia ed inganno.

VERGINE: Vi sta aspettando un periodo fermentato nel corso del quale converrebbe dar ben poco per scontato considerati i ribaltamenti di situazione che attendono sollo il pallido solleone… Otterrete delle gratificazioni, vi riprenderete un pelino dopo la forzata precedente quarantena, aderirete ad un simposio o ad una cena e farete un acquisto vantaggioso. Magica notte di San Giovanni: I portenti della menta sono noti quindi fatene largo uso, tritandola in taluni cibi, tenendone un vaso sul terrazzo.

BILANCIA: La tristezza svanisce, la luce ritorna e inediti sipari si apriranno su una stagione da vivere interamente con ciò che di grazioso riserverà… Guardatevi però da parenti serpenti, spese incombenti, multe o soggetti prepotenti, non prendete per oro colato ciò che vi verrà riferito e andate in fondo ad una questione delicata. Domenica allettante. Magica notte di San Giovanni: Sarà di ottimo auspicio preparare una frittata con zucchine, menta, erba di San Pietro e mangiarla alla vigilia di San Giovanni.

SCORPIONE: Cominciate a pensare a ciò che vorreste fare in quanto, una volta tanto, gli astri ribelli e monelli, consentiranno di alleggerire un fardello. Vi toccherà sopportare i bronci di un tipo dall’umore variabile ma ne varrà la pena considerati i vantaggi ricavati. Doloretti sparsi. Magica notte di San Giovanni: Riempite una bottiglia con dell’acqua e dopo averla lasciata fuori tutta la notte del 23 giugno sorseggiatene un po’ alla volta il dì seguente: lenirà la sfiga rendendo più fertile la mente…

SAGITTARIO: Di cosine buffe ve ne capiteranno tante e, tra una ghignata, un cruccio e uno stupore, vi affacciate ad un’ estate mattacchiona e burlona. Per cause di forza maggiore vi toccherà posticipare un appuntamento o scendere a compromessi con chi poco da e tanto pretende. Una situazione stagnante, per taluni, si sbloccherà. Magica notte di San Giovanni: Dei fiori di zucca, se in compagnia pasteggiati, daranno splendidi risultati. E come digestivo un liquorino alla liquirizia o al rosmarino…

CAPRICORNO: Divisi tra due fuochi non riuscirete bene a capire quale bruci e quale scaldi, agitandovi così per delle sciocchezze o per un soggetto che non merita manco l’unghia del vostro dito mignolo… In ambito professionale non va male ma c’è chi tenta di fare le scarpette: quindi aprite gli occhietti. Figli da incoraggiare. Magica notte di San Giovanni: Raccogliere ciuffi di prezzemolo e basilico, farli seccare e custodirli in un sacchetto, garantirà, entro 12 mesi, il raggiungimento di un obiettivo.

ACQUARIO: Vi balenerà in testa di agire come meglio vi pare e piace incontrando la disapprovazione di chi la pensa diversamente…. Ma non importa… Di problemi ne avete già avuti e un minimo di trasgressione o divertimento non guasta. Apprestatevi inoltre a inaspettate novelle, ritrovi gaudenti e dichiarazioni più o meno evidenti. Magica notte di San Giovanni: Sarà di buon auspicio posizionate della ruta nell’ingresso, sul tavolino, nel borsellino oppure bere a base di tal erba un grappino…

PESCI: Alternerete fasi di vitalità ad altre di intorpidimento sentendovi ovunque a posto e fuori posto ma questo non dipende da voi quanto da un insieme di evenienze aventi il potere di esacerbarvi. A titolo precauzionale, tutelatevi contro ladrocini, approfittatori e conticini più salati di un’acciughina. Pensierino carino e invito stuzzichino. Magica notte di San Giovanni: Un’ insalata con lattuga, uova, cipollotti, pomodori, se mangiata il 24 procaccerà una stagione fortunata.

