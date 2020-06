Cinque migranti nascosti in bagno sul treno partito da Ventimiglia: scoperti dalla Gendarmerie a Mentone (Foto)

Da diversi giorni si parla a Ventimiglia della recrudescenza del fenomeno migranti, sia per i nuovi sbarchi al Sud che per la ‘rotta balcanica’ che vede molte persone tentare la strada verso il Nord Europa attraverso la frontiera di Trieste e, quindi, nuovamente dalla città al confine italo-francese.

Mentre il Campo Roya al momento rimane chiuso a nuovi ingressi di migranti, questi bivaccano in giro per Ventimiglia alla ricerca di un modo di espatriare, visto che non possono ‘ufficialmente’ passare il confine. E i tentativi per farlo sono, come capita ormai da anni, i più disparati.

Uno di questi rimane sempre il treno e, visti i molti convogli mattutini carichi di pendolari che vanno a lavorare in Francia, i migranti cercano spesso nascondigli strani sulle carrozze, a volte anche pericolosi. Questa mattina, su uno dei treni diretti in Francia erano in 5 nascondi nella toilette.

Ma la Gendarmerie francese è sempre all’erta e, anche questa mattina ha scoperto il rifugio tentato per la disperazione ed ha fermato i 5 mentre il treno si era fermato alla stazione di Garavan. Ovviamente sono stati fatti scendere e condotti negli uffici della Polizia transalpina.

Dopo le verifiche del caso saranno anche loro ‘riammessi’ in Italia da dove cercheranno sicuramente e nuovamente di espatriare, magari cercando nuove strade come i valichi di montagna e altro. Un problema, quello dei migranti, che sta purtroppo tornando di attualità anche in questa estate che deve ancora iniziare.