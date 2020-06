Problemi per i lavoratori frontalieri che usano i treni per andare in Francia: il pensiero di una nostra lettrice

Carola Beccaria, lavoratrice frontaliera, ci ha scritto dopo aver letto le notizie che riguardano le problematiche legate al collegamento ferroviario con la Francia:

"Purtroppo quanto avete scritto é tutto vero: questi problemi sono reali e quotidiani e generano molte problematiche a chi utilizza il treno per andare a lavorare, specialmente se si tratta di famiglia (come me) che devono gestire anche i figli e la casa. Abbiamo bisogno di un collegamento che sia più frequente, garantito e soprattutto che rispetti gli orari. Tutte le volte che andiamo in stazione per prendere il treno (che sia all’andata o al ritorno) abbiamo lo stress e la paura che qualcosa vada storto (treni cancellati, scioperi improvvisi, guasti, immigrati chiusi nei bagni, lavori, rallentamenti, fine corsa non previsti a Mentone) insomma quasi ogni giorno c’é una brutta sorpresa. Devo ammettere che quando tutto va bene il treno é favoloso… molto più comodo e veloce dell’auto e meno stressante. Anch’io voglio approfittare di questo momento per spronare le Amministrazioni e le associazioni di frontalieri ad affrontare e a risolvere queste problematiche in modo rapido ed efficace".