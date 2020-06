Migranti: Di Muro (Lega) “La sanatoria Bellanova inutile per agricoltura, ma comodo lasciapassare per nuovi ingressi dalla Francia: rischio caos a Ventimiglia”

“La maxisanatoria voluta dal ministro Bellanova sta iniziando a dare i suoi risultati, come prevedibile, negativi. Oltre a rivelare la sua totale inefficacia per il reperimento di manodopera in agricoltura, visto che sono al momento le richieste di regolarizzazione sono solo 9.500 sulle 220 mila preventivate, la conseguenza, a oggi, è che molti di quegli irregolari passati da Ventimiglia in Francia ora stanno tornando indietro solo per ottenere un permesso di soggiorno facile, un vero e proprio lasciapassare per poi disperdersi sul territorio”.

Lo ha detto il Deputato ventimigliese, Flavio Di Muro, commentando il Decreto del Ministro, in relazione alle problematiche ventimigliesi. “Quindi nessun beneficio per il comparto agricolo – prosegue - ma solo il rischio, concreto, di un nuovo aumento dei flussi migratori alla frontiera di Ventimiglia. Siamo preoccupati per il caos che potrebbe crearsi per nuove ondate incontrollate di ingessi: mentre Pd e 5 Stelle litigano sui decreti Sicurezza, che con il ministro Salvini avevano dato un deciso giro di vite ai flussi, gli sbarchi sono raddoppiati e il mix con la maxisanatoria potrebbe avere conseguenze devastanti”.

“La Lega ha presentato alcuni emendamenti al Dl Rilancio – termina Di Muro - per ‘sanare’ la maxisanatoria voluta dalle ministre Bellanova e Lamorgese: modifiche di buonsenso, richieste anche dalle categorie, che auspichiamo non cadano nel vuoto del governo giallorosso”.