Sabato prossimo per il 'Solstizio d'estate' una suggestiva escursione in Valle Argentina fino a Cima Marta

Suggestiva escursione di Ponente Trekking, sabato prossimo in occasione del ‘Solstizio d’Estate’ sulla Alta Via dei monti Liguri con ampie vedute sulla boscosa valle Argentina ed il bacino di Tenarda sino a raggiungere Cima Marta, un eccezionale balcone panoramico reso ancora più magico dalla luce crepuscolare.

Per partecipare all’escursione è obbligatorio prendere visione e firmare per accettazione il Regolamento d’escursione, che potete leggere e scaricare cliccando sul seguente link. Per informazioni e iscrizioni (entro le 19 di venerdì) telefonare al numero +393911042608.