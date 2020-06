Vessalico: nonostante i problemi legati al Covid-19 il Sindaco conferma per il 2 luglio la 'Fiera dell'aglio'

Nonostante i molti problemi, dettati dal post emergenza Coronavirus, è stata confermata dal Comune di Vessalico, piccolo centro dell’entroterra imperiese, l’organizzazione per il 2 luglio della tradizionale ‘Fiera dell’Aglio’.

La fiera, che si svolge dal lontanissimo 1760, quest’anno festeggia la sua 260esima edizione: “E’ un momento difficile – ha dichiarato il Sindaco Paola Giliberti in un’intervista a Radio Onda Ligure 101 - e verranno attuate misure straordinarie per tutelare chi parteciperà, sia gli espositori che gli ospiti. Essendo il nostro un piccolo comune, gestiremo tutto con alcuni volontari”.

La fiera si svolgerà nella classica sede del parco ‘Canavai’, con una disposizione dei banchi diversa dagli anni scorsi per le misure di contenimento al Covid-19. Gli ingressi saranno limitati e contingentati e, quindi, servirà un po’ di pazienza da parte del pubblico. Saranno presenti solo ed esclusivamente i produttori di aglio di Vessalico, visto che non se ne potranno ospitare altri.

L’emergenza Coronavirus si è vissuta anche a Vessalico, come confermato dallo stesso Sindaco Giliberti: “C’è stata ed abbiamo registrato alcuni casi. Fortunatamente gli ammalati sono tutti guariti e sono stati seguiti con attenzione. Mai come in questo caso abbiamo dimostrato che, situazioni del genere, vanno affrontate e vinte tutti insieme”.

Tornando alla ‘Fiera dell’aglio’ il primo cittadino di Vessalico ha confermato che il Comune sta lavorando alla documentazione necessaria per avviare l’iter dell’Igp: “E’ un prodotto che merita un riconoscimento ed una tutela, visto che aumenta la produzione e la clientela”.