Diano Marina: lavori per la corsia ciclabile, intervento del comitato 'Ciclabile in Ferrovia' “Regna la confusione totale”

Dopo la nostra notizia di ieri in merito al via ai lavori per la corsia ciclabile, oggi interviene il comitato 'Ciclabile in Ferrovia'.

“Avevamo preso un po' di tempo per riflettere, poi la pandemia ha soverchiato le priorità - scrivono dal comitato - ora ci ha pensato il nostro caro vicesindaco a ridare energia e vigore alla causa ciclabile in ferrovia. Purtroppo dobbiamo riconoscere che due anni di impegno e sacrificio non sono serviti a nulla: regna la confusione totale, i nostri amministratori pubblici in un delirio di idee ne partoriscono sempre di nuove, molte delle quali poco apprezzate dai concittadini e, soprattutto, dai turisti. Purtroppo ci va di mezzo il nostro vivere quotidiano, la nostra immagine, e non ultimo quel poco denaro che è rimasto. Ci si ostina con idee confuse, contraddittorie e approssimative, traducendole il manufatti, (che saremo in grado di mantenere efficienti?) nati già obsoleti e inadeguati. Peccato, con poco e velocemente si potrebbe già pedalare da Andora all'incompiuta. Già questo è un altro discorso”.