La start-up “ACBC” del sanremese Giò Giacobbe vince l'edizione 2020 del programma Sky “BHeroes”

ACBC ideata dal sanremese Giò Giacobbe si è aggiudicata il finanziamento BHeroes, la docu-serie che racconta il mondo dell’imprenditorialità innovativa italiana, realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, in onda su Sky e NOW TV dal 25 maggio scorso. Nel corso delle puntate 16 delle start-up, tra più di 500 candidate, si sono contese gli investimenti finali di 1milione di euro, messi a disposizione da Boost Heroes e altri investitori.

Su quest’onda di positività ACBC comunica con soddisfazione l’approvazione unanime del secondo bilancio e i risultati relativi alla chiusura dell’anno fiscale 2019/2020, che mostrano un aumento dei ricavi del 130% mantenendo un EBITDA Margin del 14%.

Un momento di crescita ed entusiasmo che vede entrare a far parte del team ACBC il nuovo Direttore Digital & Marketing Riccardo Aragona, Digital Marketing Transformation Expert, prima Coordinatore Marketing EMEA in VIBRAM. Il suo ingresso vuole dare tono e coerenza al messaggio ACBC, insieme a un’elevata spinta alla direzione del brand. A Riccardo sarà affidata anche la responsabilità del progetto di sviluppo dell’E-Commerce e l’agevolazione dei flussi B2C.

Il commento di Gio Giacobbe, CEO ACBC: “Lo straordinario risultato raggiunto con BHeroes significa per noi non solo essere premiati per un progetto innovativo e sostenibile, ma è il coronamento di un percorso di intensa evoluzione. Il 2020 sarà ancora più movimentato e vedrà l’ampliamento del numero di prodotti, l’incremento della capacità produttiva e una strategia di diversificazione di clienti e partners. Sarà determinante in questa fase la nuova direzione Digital a cura di Riccardo, che andrà a massimizzare l’allineamento tra i valori ACBC e le sue strategie di mercato. Il futuro è tutto da scoprire ma siamo convinti che approcci sostenibili e innovativi come il nostro saranno trattati seriamente!”