Sanremo: navette per il nuovo mercato e situazione economica, il pensiero del nostro lettore Leonardo

Un nostro lettore, il Dott. Leonardo Kogliodima, ci ha scritto per commentare il servizio navetta nelle giornate del martedi e del sabato per il mercato sul lungomare Italo Calvino:

“Non ho letto se il servizio è o meno a pagamento ma è fuori discussione che la collocazione del mercato sia decisamente migliore nella nuova sede e che le pressioni corporativistiche siano pressanti nel riportarla nella vecchia sede per cui mi auguro che la Amministrazione sappia contenerle. Al di là però di questo, forse sarebbe stato meglio istituire un tragitto diverso della navetta che possa tornare utile anche alla collettività negli stessi giorni. Questa è una strana città, sempre con una visione di favore verso il privato, verso una fruibilità consumistica degli spazi, dei servizi che per anni ha dominato lo scenario turistico, oggi fortemente ridimensionato su cui non ho letto, forse per mia trascuratezza, una seria riflessione o perlomeno di iniziative aperte in tal senso nel ridisegnare una città che dopo anni di propulsione privatistica viri verso una fattiva disponibilità pubblica. Mi aspetto di vedere fontane funzionanti, panchine per donne, bambini e anziani, servizi igienici pubblici, trasporti a tariffe agevolate per anziani, navette per zone periferiche preda di una cementificazione selvaggia, strade asfaltate, tombini fognari che non eruttino liquami alla prima pioggia, spazi di arredo urbano per la collettività, pulizia che vada oltre Via Mateotti ed altro, ma sempre con una tangibile impronta pubblica che per anni direi essere stata trascurata. Il privato a tutti i costi va oggi ridefinito con una visione in senso qualitativo, quella quantitativa è finita, volenti o meno ma è finita”.