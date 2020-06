Sanremo: il Casinò potrebbe riaprire già venerdì (solo le slot), attesa per le decisioni della Conferenza delle Regioni

Potrebbe riaprire venerdì prossimo, 12 giugno, anziché il 16, il Casinò di Sanremo. Il condizionale è d’obbligo perché il tutto è legato alle decisioni della Conferenza delle Regioni, nella quale si è valutata la possibilità di aprire le sale slot.

Proprio per questo la casa da gioco matuziana potrebbe, da venerdì aprire solo la sala slot, mentre quelle dedicate alle roulette dovranno forzatamente attendere martedì prossimo. Al momento non c’è ancora nessuna conferma in merito mentre si sta discutendo a livello nazionale il metodo di riorganizzazione degli spazi e la dislocazione degli apparecchi per garantire il distanziamento sociale, gestire gli ingressi dei clienti, utilizzo della mascherina per clienti e personale e frequente igienizzazione delle mani, con dispenser con soluzioni disinfettanti nelle sale.

Si tratta di linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni, alle quali di fatto il Casinò di Sanremo ha già ottemperato da tempo. Secondo la Conferenza i gestori dovranno ‘riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale’.

Il gestore delle sale dovrà calcolare e gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per evitare assembramenti. Il personale di servizio dovrà utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igienizzazione delle mani. I clienti dovranno indossare la mascherina e, dopo l’utilizzo delle slot, è necessario assicurare pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le mani. Bisognerà anche favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria.