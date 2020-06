Liguria Popolare punta sul binomio 'infrastrutture-turismo', Bissolotti "Bisogna finire il raddoppio ferroviario e l'Aurelia Bis"

Turismo e infrastrutture, un binomio importante soprattutto in questa fase di ripartenza. Liguria Popolare è scesa in campo su Sanremo per affrontare questa importante tematica che riguarda da vicino i singoli comuni della riviera dei fiori ma anche le tante attività che ruotano intorno al settore del turismo.

L’argomento è stato affrontato dal presidente e consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa, dal vicepresidente e candidato alle elezioni regionali per la circoscrizione di Imperia, Antonio Bissolotti e dal capogruppo in consiglio comunale a Sanremo, Sergio Tommasini.



“Come Regione abbiamo messo in campo una serie di iniziative per aiutare le tante imprese, aziende e cittadini in difficoltà. In questi tre mesi abbiamo messo a bando oltre 100 milioni di euro, quindi, risposte concrete. C’è ancora tanto da fare, tante attività stanno attraversando un momento difficile con la ripresa. - sottolinea Costa che entrando nel vivo della questione spiega - Sul fronte del turismo si parla tanto ma ahimè credo che il governo doveva fare di più. Su 55 miliardi, circa 3miliardi sono destinati a questo settore e di questi, 2 miliardi sono per il bonus vacanze. Altri Paesi come Grecia, Francia e Spagna hanno destinato 10miliardi al settore del turismo”.



“C’è bisogno di atti concreti. Come Regione, nell’ultimo consiglio regionale abbiamo accolto l’appello delle agenzie di viaggi, un settore che era stato dimenticato e oggi in difficoltà. Il loro problema è riaprire e che torni la fiducia nei cittadini e la capacità di spesa per andare in difficoltà" - prosegue.

Sul binomio tra infrastrutture e turismo, Costa ha ricordato come Regione si stia muovendo con Autostrade. “Come regione abbiamo fatto più volte appello al Governo e non si riesce a capire come dopo 3 mesi di chiusura totale, un’occasione straordinaria per fare manutenzione, oggi, il paradosso, è che i turisti potrebbero tornare a frequentare il nostro territorio ma si trovano a doversi rapportare con una situazione infrastrutturale drammatica. C’è stato un accordo tra Regione e Autostrade, l’impegno è di avviare i cantieri ma che funzionino h24. Come si vede all’estero”.

GLI INTERVENTI COMPLETI DI COSTA, BISSOLOTTI E TOMMASINI





Sulla stessa linea Bissolotti che entrando nel merito, offre un’ulteriore chiave di lettura per il ponente ligure: “ Il turismo, è legato alle infrastrutture. Ho sentito l’ultimo discorso del presidente Conte che parlava di grandi finanziamenti per grandi infrastrutture ma tutte da Roma in giù. Per carità il sud avrà bisogno di interventi ma qui abbiamo bisogno di due grandi opere che devono essere finite: il raddoppio ferroviario della linea Genova Ventimiglia, che è un valore non solo per noi ma per tutta l’Italia e la conclusione della Aurelia Bis. Credo che la Liguria sia stata molto penalizzata in questi anni dalle calamità naturali. Non c’è stato ahimè solo il crollo del Ponte Morandi con tutto quello che ne è conseguito ma anche frane e allagamenti e le mareggiate. La Liguria merita da parte del governo un’attenzione particolare con risorse un po’ più importanti per un rilancio delle infrastrutture”.

Poi, su Sanremo il vicepresidente di Liguria Popolare rimarca: “…rilancio del turismo, ci auguriamo che il Casinò possa al più presto riaprire. Si parla del 15 di questo mese per la riapertura. Lo ha inserito Toti tra le linee programmatiche della regione e quindi ci auguriamo che la casa da gioco possa riaprire il prima possibile perchè è l’immagine del turismo, non solo di Sanremo ma di tutta la Liguria” - conclude Bissolotti.

Rimanendo in ambito locale, sulla città dei fiori, il capogruppo matuziano, Tommasini afferma: “Abbiamo assistito alla dinamica su turismo ed eventi, un po’ con quello che era uscito dall’assessore Menozzi, il tema con Marco Viale, l’assessore Sindoni. Noi abbiamo fatto una riflessione, senza gli eventi non arrivano i turisti che poi vanno nei nostri ristoranti, nei bar e quindi a vivere la nostra città. E’ un binomio. Non va privilegiata l’attività produttiva più che l’evento. Deve essere un binomio vincente e devono lavorare tutti di concerto. Spero che questo non sia prodromico ad avere degli scollamenti a livello di maggioranza. Spero sempre in una cabina di regia. In questo momento quello che ho chiesto a Biancheri è di coinvolgerci, perchè, noi, tutte le forze di opposizione, abbiamo delle idee da mettere in campo, però vorremmo essere ascoltati. Alla fine siamo una piccola città che ha i problemi di una grande città. Vogliamo poterci esprimere e che queste idee vengano prese in debita considerazione”.

La chiosa arriva dal presidente Costa che nel suo intervento ha evidenziato: “La politica deve fare un grande sforzo: mettersi a disposizione dei cittadini, raccogliere le istanze del territorio e trovare soluzioni. Come Regione Liguria abbiamo cercato di farlo. Come Liguria Popolare, la nostra azione politica si è sempre basata sul confronto, rispetto allo scontro. Preferiamo parlare di contenuti e confrontarci anche con chi non la pensa come noi. Crediamo che dopo questa epidemia, questo modo di fare politica tornerà ad essere più apprezzato e i cittadini avranno bisogno di contenuti più che di slogan e di persone che si rimboccano le maniche per risolvere i problemi. Una grande occasione per far crescere questo progetto e riavvicinare i cittadini alla politica. A breve annunceremo gli altri candidati nella circoscrizione di Imperia per le Regionali”.