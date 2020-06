Thunderbird o Outlook? A te la scelta!

Quanti messaggi ricevi ogni giorno nella tua cassetta delle lettere? Molto pochi probabilmente. Da alcuni anni a questa parte infatti il centro di tutta la nostra vita è la posta elettronica: quell’indirizzo con la “@” è in grado di avviare e mantenere i contatti che appartengono sia alla sfera professionale che a quella privata. È importante utilizzare un server di posta elettronica che sia agile e intuitivo nell’utilizzo, oltre che ricco di funzionalità e facile da aggiornare.

Tra i vari server di posta elettronica più utilizzati, due sono in particolare quelli tra cui gli utenti si concentrano maggiormente: Thunderbird e Outlook. Entrambi sono considerati degli ottimi provider, ma ultimamente sempre più utenti hanno deciso di passare da Thunderbird a Outlook . È difficile valutare oggettivamente l’utilità dell’uno e dell’altro, ma ci sono degli aspetti che hanno convinto anche noi circa la maggiore funzionalità di Outlook. Vediamo i principali.

Outlook e Microsoft

Il primo aspetto che ci viene in mente, pensando ad Outlook, è la sua capacità di interagire al 100% con tutti i programmi di Microsoft: tra gli altri, il pacchetto Office 365. Quando parliamo di Office facciamo riferimento a quei programmi che sono installati praticamente su ogni computer, e che ci permettono di creare e scambiare documenti di ogni tipo.

La possibilità di poter utilizzare programmi come Word, Excel e PowerPoint in combinazione con Outlook in maniera fluida e omogenea anche nella grafica, è un elemento da non sottovalutare. In questo senso infatti anche la formattazione dei documenti è molto più semplice, e garantisce un risultato migliore anche dal punto di vista estetico, senza dover ogni volta modificare il format per adattarlo.

Un altro vantaggio di Outlook (apportato con l’ultima versione) rispetto ai documenti di qualunque formato, è la possibilità di poterli allegare anche quando sono online, ad esempio contenuti in un cloud. Questo comporta che non devi ogni volta scaricare quel documento sul tuo PC o su un dispositivo mobile, allegarlo alla mail e poi – eventualmente – provvedere a cancellare il file.

Le funzionalità potenziate di Outlook

Outlook è compreso nel pacchetto Office 365, quindi l’installazione è automatica, assieme agli altri programmi di Microsoft. Anche nel caso in cui tu decida di optare per un’installazione manuale, in realtà c’è ben poco da fare: il magico wizard ti guiderà in pochi semplici passi verso il risultato finale.

Uno dei punti di forza di questo server è anche la funzione del calendario, che ti consente ti organizzare il tuo lavoro e i tuoi appuntamenti “convertendoli” dalle tue email. In parole semplici, se hai un appuntamento o una scadenza per la prossima settimana, ti basta aggiungere quell’email al calendario e, automaticamente, avrai creato l’evento. Tutti gli appuntamenti sono condivisibili con altri utenti di Outlook tra l’altro.

Un altro fattore che ha sicuramente contribuito a far migrare molti utenti vero Microsoft è la possibilità, con Outlook, di impostare l’organizzazione della propria posta elettronica anche in base alla priorità dei messaggi (collegando un avviso sonoro nel momento in cui arriva un’email ad alta priorità). Come dire: una sorta di assistente personale in un’unica soluzione!