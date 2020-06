Per l’ennesima volta lo spartitraffico all’incrocio tra corso Mombello e via Roma a Sanremo è stato parzialmente distrutto. Sembra quasi una prassi, quella che vede ogni tanto un’auto finire contro la piccola rotonda sistemata al centro dell’incrocio.

Sembra che, questa notte, sia stato un Suv a finire contro lo spartitraffico e, al momento, non si sa se sia fuggito o meno. Ovviamente la Polizia Municipale verificherà le telecamere presenti in zona per istruire le indagini.