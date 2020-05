Le caratteristiche perfette di un bilocale a Genova

Il bilocale è la tipologia di appartamento più gettonata al giorno d’oggi, perché si tratta di una via di mezzo tra il monolocale, spesso troppo piccolo per ospitare due persone, e le soluzioni di più ampia metratura che hanno un prezzo superiore, molte volte eccessivo. Investire nell’acquisto di un bilocale dunque può rivelarsi un’ottima idea, anche perché un domani lo si riesce a rivendere senza grandi problemi. Parliamo però di un appartamento che deve avere determinate caratteristiche per soddisfare le esigenze in modo ottimale.

Gli annunci di bilocali in vendita a Genova sono moltissimi, dunque non è certo difficile trovare questa tipologia di appartamenti nel capoluogo ligure. Vediamo però quali sono le caratteristiche che vale sempre la pena controllare prima dell’acquisto.

# Posizione: le migliori zone della città

Un aspetto che non può mai essere messo in secondo piano quando si acquista un appartamento è la sua ubicazione, perché fa una grandissima differenza sia in termini di vivibilità che di eventuale rendita se l’intenzione è quella di mettere la casa a reddito. Genova è una città piuttosto tranquilla, ma alcune zone sono più trafficate oltre che meno suggestive. Conviene cercare dei quartieri che siano vicini al centro ma al tempo distanti quel tanto che basta per godere di maggiore tranquillità. Una delle zone migliori da questo punto di vista è Albaro, che si trova in collina e si affaccia sul mare mediante una suggestiva scalinata. Qui i prezzi degli immobili sono piuttosto elevati ma per un investimento è l’ideale e lo stesso discorso vale per Boccadasse: quartiere turistico e tranquillo.

# Camera da letta spaziosa

I bilocali sono appartamenti perfetti per una coppia, perché hanno dimensioni ottimali. Conviene tuttavia controllare sempre la metratura della camera da letto, che deve essere sufficientemente ampia per potervi collocare un guardaroba ampio ed eventualmente una scrivania. Spesso e volentieri non si presta attenzione a questo dettaglio, ma in un bilocale avere spazio in camera da letto è fondamentale visto che non si hanno altre stanze a disposizione.

# Poggiolo o terrazzo: indispensabile

La presenza del poggiolo o di un terrazzo tende ad alzare il prezzo degli immobili, ma soprattutto nel caso di un bilocale è davvero importante. Quando infatti gli spazi sono ridotti e non si hanno molte stanze in casa, avere la possibilità di sfruttare un angolo all’aperto, anche se non molto ampio, può fare una grande differenza. Non dimentichiamo inoltre che un appartamento dotato di balcone o di terrazzo ha un valore superiore ed è più appetibile per potenziali inquilini qualora si decidesse di affittarlo o di venderlo.

# Esposizione del bilocale

Un’altra caratteristica che va sempre controllata è l’esposizione dell’appartamento, perché è da questo fattore che dipende l’illuminazione naturale della casa. Ciò influisce sia sui consumi che sulla qualità della vita. Meglio evitare gli immobili esposti esclusivamente a nord perché rischiano di essere molto bui, mentre l’ideale sarebbe un appartamento con finestre ad est e sud.

# Distanza da mezzi pubblici e servizi

Un altro fattore che può rivelarsi determinante è la vicinanza dell’appartamento alla fermata dell’autobus e ai principali servizi (supermercato, tabaccaio, ecc.).