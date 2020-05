Come funzionano i Bitcoin e, in effetti, cosa sono?

Il Bitcoin è la valuta del futuro, almeno secondo alcuni, e il loro prezzo è sempre più oggetto di interesse e speculazione. Bitcoin è una valuta virtuale, la più famosa in circolazione.

La criptovaluta, che è solo una delle tante presenti oggi, ha come punto di forza un incrocio complesso tra privacy e innovazione tecnologica.

I bitcoin non esistono concretamente, non esiste un organismo che ne controlla la diffusione, ma si limitano ad essere una valuta presente a livello informatico.

La creazione di Bitcoin è associata alla risoluzione di processi di calcolo molto complessi, un metodo che regola i loro progressi e la crescita secondo schemi prevedibili.

Cosa sono i Bitcoin in realtà

Bitcoin è la criptovaluta che è diventata popolare in tutto il mondo. In questi giorni è popolare perché la percentuale di profitto è molto alta trattandosi di bitcoin. L'idea alla base di Bitcoin è quella di creare una valuta indipendente da qualsiasi tipo di autorità che consenta di effettuare pagamenti elettronici a livello globale senza assegni, istantaneamente e anonimamente.

Proprio per questo motivo, la valuta è stata vietata in Cina e Giappone e in molti altri paesi si temono gli effetti di questo nuovo mezzo di pagamento. I bitcoin hanno valore e vengono scambiati tra le parti.

I bitcoin non possono essere contraffatti. È così intenso e computazionalmente difficile creare un Bitcoin, che non è economicamente conveniente per i falsari manipolare il sistema.

I minatori tengono i registri pubblici che definiscono i criteri per la creazione di Bitcoin; vengono pagati per il loro lavoro ricevendo nuovi Bitcoin per ogni settimana in cui contribuiscono alla rete.

Il mining è un'attività gratuita che chiunque può fare e produce Bitcoin, aumentando il suo numero totale nel mondo.

Fondamentalmente devi essere in grado, tramite algoritmi, di assicurarti che il pagamento avvenga e che il denaro non diventi il doppio.

Inizialmente chiunque poteva partecipare a questa attività produttiva. Ora l'aumento della difficoltà di calcolo consente la partecipazione solo per coloro che hanno un hardware specializzato.

La rete che gestisce i metodi di pagamento è la stessa a cui si partecipa per produrre Bitcoin: attraverso l'attività di mining, viene utilizzata un'enorme potenza di elaborazione elettronica per decrittografare gli algoritmi sottostanti i bitcoin al fine di generare nuovo denaro, distribuito al calcolo di agenti in base al contributo offerto da ciascuno.

Come aprire un account Bitcoin

Prima di vedere i vantaggi e gli svantaggi di questo tipo di valuta, scopriamo come è possibile aprire un conto di questo tipo e se è un'operazione possibile per tutti. Per aprire un account, è possibile richiedere aiuto sui siti online. Esistono molte piattaforme che offrono l'opzione di account gratuito per il trading di bitcoin. Per iniziare ci si può aiutare con queste piattaforme. Se non sei nuovo nel mondo dei bitcoin, puoi utilizzare l'account a pagamento per i bitcoin. Il costo di abbonamento per l'account bitcoin non è molto elevato. Ce lo si può permettere facilmente, se si desidera iniziare a fare trading con una piccola quantità.

Il primo passo è avere un software in grado di supportare il file wallet. Ci sono molte scelte che possono essere fatte al riguardo, ognuna adatta alle esigenze di coloro che aprono l'account su bitcoin evolution

Le criptovalute, uno degli strumenti finanziari più importanti dei nostri anni, sono destinate a far sentir parlare di loro a lungo. Basti pensare che sempre più investitori si informano ogni giorno sui prezzi di Bitcoin e altre criptovalute.

Secondo i mercati finanziari, dopo un periodo di difficoltà, le criptovalute stanno recuperando terreno. Oggi, ad esempio, bitcoin è riuscito a recuperare circa un quarto del suo valore tornando a $ 6.000.

Supportata dalla tecnologia Blockchain, la piattaforma su cui avvengono le transazioni finanziarie sembra avere un complesso sistema di sicurezza crittografica. Tutto ciò garantisce anonimato, sicurezza e maggiore velocità nello spostamento della liquidità, nonostante le classiche operazioni con banche o istituti finanziari. Il boom delle criptovalute sta guidando il business del settore dei microchip. Secondo le stime, il contributo della cripto-mining alla linea superiore potrebbe raddoppiare dal 5% al 10% quest'anno, alimentando una domanda crescente di processori. Il segmento in più rapida crescita per i leader del settore.