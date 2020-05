Sanremo: “omesso versamento di contributi per 255 mila euro”, indagato l’imprenditore ospite al ‘funerale’ del Movimento Imprese Italiane. Il servizio de Le Iene (Video)

I presenti in piazza Eroi lunedì sera lo ricordano per la clamorosa gaffe iniziale. Nicola Franzoni, folkloristico imprenditore toscano noto per le sue dirette su Facebook, aveva esordito urlando al microfono “buonasera popolo di Ventimiglia!”. Esaurite le comprensibili risate dei presenti, aveva proseguito arringando la folla per poi concludere con quel “marciamo su Roma per mandarli tutti a casa” che ha scatenato l’indignazione dell’assessore regionale Gianni Berrino, invitato alla manifestazione dalla quale ha poi preso le distanze.

Nicola Franzoni balza anche agli onori delle cronache perché indagato per “per l’omesso versamento di contributi per un importo complessivo di 255 mila euro”. Il tutto è stato riportato da un servizio de Le Iene che vi proponiamo.

