San Bartolomeo al Mare: con due escursioni, a giugno ripartirà il cammino di "Sui sentieri del Golfo"

Riparte il cammino di "Sui sentieri del Golfo". L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha rivoluzionato il calendario delle manifestazioni del Comune di San Bartolomeo al Mare, ma non è riuscita a fermare la riuscitissima collaborazione con la Guida ambientale escursionistica Luca Patelli (www.lucapatelli.com).



"Martedì 2 e sabato 20 giugno verranno proposti gli ultimi due appuntamenti del calendario primaverile, accompagnando - si spera come sempre - un gran numero di appassionati. - spiegano dal Comune - Su precisa disposizione delle autorità competenti, l’attività - come sempre totalmente gratuita - sarà a numero chiuso previa prenotazione (Luca Patelli +39 347 6006939), e dopo aver preso visione del regolamento e compilato la dichiarazione disponibile al link http://www.ponenteexperience.it/regolamento-di-escursione-in-fase-covid-19/".



Martedì 2 giugno

Anello Tovo Faraldi - Villa Faraldi

Sull’antica mulattiera verso la cresta, percorreremo lo spartiacque tra il Golfo dianese e la Val Merula godendo della natura primaverile, nel pieno del suo splendore.

Distanza: 8 Km - Dislivello: 300 m - Durata: 3 ore - Difficoltà E.

Ritrovo: ore 09.00 presso l’ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare - Partenza: ore 09.30 da Villa Faraldi. Equipaggiamento consigliato: scarpa con buona suola tipo Vibram, abbigliamento a strati, giacca a vento, cappellino, buona scorta d'acqua, merenda al sacco.

Info: Ufficio IAT +39 0183 417065.

Prenotazioni: Luca Patelli +39 347 6006939.



Sabato 20 giugno

Trekking Urbano di San Bartolomeo al Mare

Un'escursione tra borghi, orti, chiesette e campagna, per scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare, le sue borgate e quegli scorci che non si possono notare dal finestrino dell'auto e durante la routine di tutti i giorni. Il miglior modo per dare il benvenuto all'estate.

Distanza: 8,5 km - Dislivello: 150 m - Durata: 3 ore e mezza - Difficoltà: E.

Ritrovo e partenza: ore 17.00 presso piazza Torre Santa Maria a San Bartolomeo al Mare. Equipaggiamento consigliato: scarpa con buona suola tipo Vibram, abbigliamento a strati, giacca a vento, cappellino, buona scorta d'acqua, merenda al sacco.

Info: Ufficio IAT +39 0183 417065.

Prenotazioni: Luca Patelli +39 347 6006939.