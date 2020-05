Ospedaletti: i consiglieri di minoranza rinunciano agli emolumenti del 2020 e li devolvono ai servizi sociali

Tutti i Consiglieri comunali di minoranza di Ospedaletti, hanno concordato che, per il 2020, non percepiranno le retribuzioni di loro spettanza per il ruolo istituzionale ricoperto ma lasceranno le somme nelle casse del Comune e, più precisamente, all'ufficio servizi sociali.

“Questa scelta è volta a contribuire agli aiuti economici di cui necessitano i più ‘bisognosi’ della città delle rose – sottolineano Paolo Blancardi e Maurizio Taggiasco di ‘Ospedaletti per tutti’ insieme a Valentina Lugarà e Manuel D'Orazio di ‘ViviAmo Ospedaletti’. Perché la pandemia ha messo a dura prova molti concittadini e noi ricopriamo un ruolo istituzionale per amore del nostro Paese e perché nessuno deve essere lasciato solo, soprattutto adesso. A seconda degli sviluppi della situazione, tale scelta potrebbe essere prorogata”.

“Riteniamo che questo sia il minimo – terminano i quattro consiglieri di opposizione - che le istituzioni possano e debbano fare, in particolare, in piccole comunità come la nostra”.