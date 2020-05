Sanremo: perdita d'acqua sull'asfalto in via Padre Semeria, la segnalazione di un nostro lettore

Un nostro lettore, Franco Monti, ci ha scritto per segnalare una perdita d’acqua in via Padre Semeria a Sanremo, a valle del numero civico 446:

“Il fenomeno peggiora a sera e durante la notte, quando la temperatura ed il sole non provvedono in parte ad asciugarla. Il fondo stradale è reso perennemente viscido e bagnato, proprio in corrispondenza di una curva già pericolosa, e rappresenta un notevole rischio soprattutto per i motocicli. Invio la presente affinchè sia inoltrata all'Ufficio competente, sperando in una sollecita presa in carico del problema”.