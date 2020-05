Le voci della ripartenza da Sanremo: il settore dell’abbigliamento guarda al futuro tra visite su appuntamento e sistemi per sterilizzare i vestiti (Video)

Non solo bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste. La ripartenza di questa settimana ha interessato anche il commercio al dettaglio e, quindi, la vendita di abbigliamento. Per le vie del centro di Sanremo sono molti i negozi che attendevano la riapertura, anche se le norme sono piuttosto stringenti.

All’interno bisogna sempre rispettare le misure di distanziamento sociale, senza mai dimenticare le mascherine e la santificazione delle mani all’ingresso. E per provare i vestiti? Si può farlo, ma poi l’indumento deve essere sanificato e, soprattutto, non potrà più essere provato per alcune ore.

Ne abbiamo parlato con Martina Marangon di ‘Stock ’n Shock’ di via Cavour, nel cuore di Sanremo.