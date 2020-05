Sanremo: dimentica il freno a mano e l'auto distrugge un dehors finendo anche su alcuni scooter (Foto)

Dimentica di inserire il freno a mano alla sua Dacia Duster che finisce sul dehors del bar ‘Pietro’ e su alcuni scooter parcheggiati, in via XX Settembre a Sanremo.

Il titolare del bar, molto noto nell’ambito della ‘movida’ matuziana per gli aperitivi serali, è stato il primo a sentire il boato provocato dall’impatto del mini suv con il suo dehors, ma sono stati in tanti ad accorrere poi sul luogo dell’incidente.

Fortunatamente non si sono registrati feriti ma i danni sono piuttosto ingenti, sia per il locale (che aveva riaperto proprio ieri con il servizio ai tavoli) che per gli scooter parcheggiati.