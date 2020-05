Rinnovato il Consiglio Direttivo 2020/2021 del Lions Club Sanremo Matutia, i risultati

I soci del Lions Club Sanremo Matutia hanno effettuato le votazioni per via telematica e per posta entro il giorno 20 aprile 2020 per il rinnovo del Direttivo per l'anno sociale 2020-2021.

"Le votazioni sono risultate valide in quanto la maggioranza dei soci ha eseguito il voto e pertanto risultano eletti i seguenti soci che ricopriranno le cariche:

PRESIDENTE Gianni Ostanel

1° VICE Pres. Sergio Florio

2° VICE Pres. Roberta Rota

SEGRETARIA Maria Teresa Squillace Greco

TESORIERE Gian Luigi Ranise

CERIMONIERE Eleonora Colombi Ravasio

PRESIDENTE respon. Soci Danilo Papa

PAST Presidente Rosaria D'Amico Muia (componente di diritto del CD)

CENSORE Alessandra Solerio.

Aggiornamenti su ciò che è stato effettuato negli ultimi mesi dal club Matutia: nella città svuotata dalla pandemia anche il mondo lions ha subito un rallentamento degli impegni abituali, ma la solidarietà non si è fermata per tendere la mano a chi ha bisogno.

Condivisione, generosità, collaborazione hanno permesso al club Matutia, come altri della zona, di attivarsi effettuando interventi mirati: donati Tablet per permettere agli anziani nelle RSA di parlare coi parenti, elargite offerte di contributi a pubbliche assistenze (CRI di Sanremo e Ospedaletti), consegnati presidi di protezione mascherine e igienizzanti e alimenti di vario genere a sostegno di persone indigenti.

Destinate e recapitate per molti giorni 'focacce' agli operatori del Pronto Soccorso dell'ospedale Borea di Sanremo ed effettuati tanti altri interventi piccoli ma continui per aiutare chi più ha bisogno..

I soci ringraziano coloro che si sono impegnati nella raccolta e consegna di generi alimentari ed in particolare un Grazie caloroso al Presidente della CRI Vincenzo Palmero per l'impegno e l'abnegazione dimostrata in questo particolare triste periodo!!

Mluisa Ballestra

Lions Club Sanremo Matutia".