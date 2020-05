Sanremo: incidente in via Pietro Agosti, taxi colpisce un pick-up parcheggiato (Foto e Video)

Incidente nella tarda mattinata in via Pietro Agosti a Sanremo. Per cause ancora da accertare un taxi che procedeva in direzione del centro è andato a colpire violentemente un pick-up posteggiato a bordo strada.

L'uomo alla guida del taxi ha dichiarato ai soccorritori di non ricordare gli istanti precedenti allo scontro, il che potrebbe testimoniare un malore come possibile causa dell'incidente.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce Verde Sanremo che, dopo un primo soccorso sul posto, tra trasportato il guidatore del taxi in ospedale per tutte le cure del caso.

Foto Tonino Bonomo