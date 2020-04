Sanremo: librerie, cartolerie e negozi per bambini, le voci dei commercianti che hanno riaperto in settimana (Video)

In settimana anche Sanremo ha assaggiato un accenno di speranza con le prime riaperture stabilite dall’ultimo decreto governativo. Anche nella Città dei Fiori hanno riaperto librerie, cartolerie e negozi per bambini, servizi non di primissima necessità, ma utili per la vita di tutti i giorni, dal mondo della scuola a quello del lavoro a distanza passando per le esigenze dei più piccoli. Ma come sta andando?

Abbiamo parlato con alcuni di loro, raccogliendo testimonianze e opinioni a pochi giorni dalla riapertura. Le serrande si sono alzate, ma niente è ancora come prima. C’è chi si affida ancora all’online (sia per vendere che per comprare), chi indottrina i clienti a non fare shopping ma ad acquistare solo beni primari, Cho fa le consegne di vestiti in motorino, e chi trova il modo di collaborare per aiutare chi è in difficoltà.

Le voci dei commercianti