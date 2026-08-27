Nuovo ospedale di Taggia, prorogato al 15 novembre il termine per le proposte private

Un ulteriore slittamento per consentire agli operatori economici di predisporre le proprie proposte. È stato fissato al 15 novembre alle 18 il nuovo termine per la ricezione delle proposte relative alla concessione di progettazione, costruzione e gestione dei servizi di hard facility management del Nuovo Ospedale del Ponente Ligure a Taggia. A stabilirlo è l'Atto Dirigenziale di Liguria Salute n. 80 del 24 agosto, nell'ambito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 193, comma 16, del D.Lgs. 36/2023. Il provvedimento riguarda l'ID SINTEL 221057851 e il CUP E65F26000170007. La scadenza iniziale era stata fissata al 1° settembre 2026. Successivamente, con un precedente atto dirigenziale del 5 agosto, il termine era già stato prorogato al 30 settembre alle 18.00.

La nuova proroga nasce dalla complessità e dalla strategicità dell'intervento, ma anche dalla volontà di uniformare le tempistiche delle procedure avviate per i nuovi ospedali liguri. In particolare, una nota del 12 agosto del Direttore Generale dell'Area Salute e Servizi Sociali ha evidenziato l'opportunità di fissare una scadenza comune per le proposte di partenariato pubblico privato riguardanti il nuovo ospedale di Taggia, il Nuovo Ospedale Erzelli di Genova e il Nuovo Ospedale Galliera di Genova. L'obiettivo indicato è quello di garantire la massima partecipazione degli operatori economici interessati alle procedure. La comunicazione è stata trasmessa anche dal dirigente RUP Giorgio Sacco, che ha sottolineato la rilevanza degli interventi. Il Responsabile Unico del Progetto, ingegner Carlo Rambaldi, ha quindi espresso il proprio assenso alla proroga.

Il percorso si inserisce nel più ampio progetto regionale per la realizzazione dei nuovi ospedali attraverso il partenariato pubblico privato e la finanza di progetto. La Giunta regionale, con la deliberazione n. 182 del 21 maggio 2026, aveva individuato il modello di partenariato pubblico privato per il finanziamento e la realizzazione dei tre nuovi presidi, dando indicazioni alle strutture interessate per l'avvio delle procedure previste dall'articolo 193 del Codice dei contratti pubblici. Per il presidio del Ponente, l'avviso era stato successivamente approvato e pubblicato sulla piattaforma di e-procurement Sintel. La procedura riguarda in particolare progettazione, costruzione e gestione dei servizi di hard facility management del nuovo ospedale destinato a Taggia.

Nel provvedimento viene inoltre ricordato il nuovo assetto organizzativo del sistema sanitario ligure. Dal 1° gennaio 2026, in seguito alla legge regionale n. 18/2025, le Aziende sociosanitarie liguri sono confluite in ATS Liguria, che è subentrata nei rapporti giuridici e nelle attività delle aziende incorporate, con l'eccezione del plesso Villa Scassi, confluito nell'IRCCS AOM. Liguria Salute opera quindi nell'ambito del nuovo assetto regionale e supporta le amministrazioni coinvolte nelle procedure relative ai nuovi ospedali. La documentazione programmatica era stata adottata con la deliberazione del Direttore Generale di ATS Liguria Salute n. 739 del 18 giugno 2026. Il successivo atto dirigenziale n. 46 del 19 giugno aveva disposto l'adesione alla deliberazione e la pubblicazione dell'avviso.

La scadenza del 15 novembre rappresenta dunque il nuovo riferimento per gli operatori interessati alla procedura per il futuro ospedale del Ponente. Le proposte dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma Sintel entro le 18.00 della data indicata. Nel determinare la proroga, Liguria Salute ha richiamato sia la richiesta proveniente dall'Area Salute e Servizi Sociali sia il parere favorevole del RUP. L'atto precisa infine che il provvedimento non comporta oneri. La determinazione è stata firmata digitalmente il 24 agosto dal Direttore di Area Liguria Salute e dal Direttore LiSa - SC CRAS, ingegner Claudia Reggiani. Per il procedimento risulta responsabile il dottor Giorgio Sacco.